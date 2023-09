Axel Merk, Präsident und CIO von Merk Investments, glaubt, dass der Fed-Chef Jerome Powell keine klare Strategie hat. Angesichts der Tatsache, dass die Fed am Mittwochabend die Leitzinsen höchstwahrscheinlich nicht weiter anheben wird, könnte es laut Merk früher zu Zinssenkungen kommen als die meisten erwarten."Die Fed hat keine Strategie. Wir haben eine Fed, die an ihrem derzeitigen Kurs festhält und hofft, dass sich die Dinge irgendwie normalisieren werden. Am Ende tut sie nichts", sagte Merk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...