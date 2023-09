DJ MÄRKTE ASIEN/Zurückhaltung vor Zinsentscheidungen - Tokio schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Dienstag überwiegend mit leichten Abschlägen geschlossen. Deutlicher nach unten ging es an der Börse in Japan, wo der Nikkei-Index 0,9 Prozent einbüßte auf 33.243 Punkte.

Viele Akteure halten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück und vermeiden Risiken, hieß es aus dem Markt. Auch die japanische Notenbank wird Ende der Woche über ihren weiteren geldpolitischen Kurs entscheiden.

Nach einem Feiertag zu Wochenanfang hatte die Tokioter Börse Nachholbedarf nach unten. Die Börsen in der Region hatten zu Wochenanfang im Gefolge schwacher US-Vorgaben deutlich nachgegeben. Softbank büßten 3,3 Prozent ein, nachdem die Aktie der in den USA in der Vorwoche fulminant gestarteten Chiptochter Arm am Montag 4,5 Prozent verloren hatte.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,3 Prozent zu. Auf dem chinesischen Festland schloss der Schanghai-Composite nahezu unverändert. Der Fokus habe auf die am Mittwoch anstehende Bekanntgabe des Referenzzinssatzes für Bankkredite (LPR) gelegen, hieß es von Marktteilnehmern. Die People's Bank of China hatte die einjährige LPR im August um 10 Basispunkte gesenkt.

Die jüngsten Stützungsmaßnahmen Pekings für die angeschlagene Wirtschaft wurden am Markt zwar lange herbeigesehnt und stützen tendenziell, jedoch sind einige Marktteilnehmer weiter skeptisch, ob sie ausreichend sind.

"Während die Konjunkturindikatoren in der vergangenen Woche besser als erwartet ausfielen, möchte der Markt noch mindestens ein bis zwei Monate lang bessere Daten sehen, bevor die Anleger wieder Vertrauen in die chinesischen Aktienmärkte fassen", so die Analysten von Nomura.

Im angeschlagenen chinesischen Immobiliensektor hat Country Garden Berichten zufolge die Zustimmung von Gläubigern für eine Rückzahlungsverlängerung einer weiteren Anleihe erhalten. Die Aktie notierte in Hongkong zuletzt 1,9 Prozent im Minus.

In Südkorea gab der Kospi 0,6 Prozent nach, anfängliche leichte Aufschläge konnten nicht gehalten werden. Die Aktien des Batterie-Zulieferers Posco Future M fielen aufgrund gesunkener Lithiumpreise um 3,4 Prozent. Die Titel der Muttergesellschaft Posco Holdings gaben daraufhin 1,7 Prozent nach.

In Australien ging es um 0,5 Prozent nach unten. Das Protokoll der letzten geldpolitischen Sitzung der Reserve Bank of Australia hatte gezeigt, dass die Notenbank trotz ihrer dreimonatigen zinspolitischen Untätigkeit weiterhin eine falkenhafte Haltung einnimmt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.196,60 -0,5% +2,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 33.242,59 -0,9% +28,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.559,21 -0,6% +14,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.124,96 -0,0% +1,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.975,56 +0,3% -9,3% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.636,32 -0,4% +17,7% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.243,80 -0,6% +0,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.457,53 -0,0% -2,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:48 Uhr % YTD EUR/USD 1,0681 -0,1% 1,0692 1,0660 -0,2% EUR/JPY 157,86 +0,0% 157,83 157,39 +12,5% EUR/GBP 0,8630 -0,0% 0,8631 0,8609 -2,5% GBP/USD 1,2378 -0,1% 1,2388 1,2383 +2,3% USD/JPY 147,78 +0,1% 147,61 147,65 +12,7% USD/KRW 1.327,47 +0,4% 1.322,42 1.325,47 +5,2% USD/CNY 7,2981 +1,5% 7,1881 7,2902 +5,8% USD/CNH 7,3017 +0,1% 7,2932 7,2917 +5,4% USD/HKD 7,8159 -0,0% 7,8185 7,8220 +0,1% AUD/USD 0,6440 +0,0% 0,6437 0,6442 -5,5% NZD/USD 0,5927 +0,2% 0,5916 0,5908 -6,7% Bitcoin BTC/USD 26.868,00 +0,1% 26.836,31 26.701,71 +61,9% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,52 91,48 +1,1% +1,04 +18,1% Brent/ICE 94,95 94,43 +0,6% +0,52 +15,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,45 34,48 -0,1% -0,02 -57,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,71 1.933,86 -0,1% -1,15 +6,0% Silber (Spot) 23,25 23,28 -0,1% -0,03 -3,0% Platin (Spot) 936,88 938,00 -0,1% -1,13 -12,3% Kupfer-Future 3,74 3,78 -0,9% -0,03 -1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

