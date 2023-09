DAX stagniert. TUI und Autobauer legen zu.

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Der DAX® startete wenig verändert in den Handelstag. Aus den USA kamen keinerlei Impulse und aus Deutschland kamen zunächst keine guten Meldungen. So lag der Auftragsbestand in der deutschen Industrie im Juli 3,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats und dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung zufolge stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland auf 74 Prozent. "Der deutschen Konjunktur fehlt es weiter an Wachstumsimpulsen", sagte IMK-Experte Peter Hohlfeld. "Aus fast allen Richtungen kommen nach wie vor Gegenwinde." Heute beginnt die 2tägige Sitzung der US-Notenbank. Morgen wird die Zinsentscheidung bekanntgegeben.

Bei den Einzelwerten fiel im frühen Handel unter anderem die Aktie von TUI auf. Der Touristikkonzern hat angesichts einer starken Nachfrage die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Ebenfalls stark gefragt waren in der ersten Handelsstunde Autobauer wie BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW. Hugo Boss kippte hingegen unter die wichtige Unterstützungsmarke bei EUR 66,80 und setzte bei EUR 65,20 bei der 200-Tage-Durchschnittslinie auf.

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.769/15.805/15.868/15.957/16.043/16.117/16.337 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.461/15.560/15.600/15.702 Punkte

Der DAX® pendelte zu Handelsbeginn im Bereich von 15.700 Punkte. Damit konnte die Kreuzunterstützung zunächst verteidigt werden. Im Vorfeld der Fed-Zinsentscheidung werden sich viele Investoren möglicherweise mit neuen Engagements zurückhalten. Es besteht somit das Risiko, dass der Index unter 15.700 Punkte fällt und damit eine weitere Verkaufswelle bis 15.600 Punkte auslöst. Kaufimpulse dürften frühestens oberhalb von 15.768 Punkte erfolgen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2023 -19.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.09.2018 - 19.09.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 246,50 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 238,82 14.500 31.000 21.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023; 09:40 Uhr

Faktor Optionsscheine Long auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 12,12 12.584,242328 14.157,272619 5 Open End DAX® HC01QX 10,24 14.157,11104 14.944,246414 10 Open End DAX® HC0558 8,34 14.681,40061 15.205,526612 15 Open End DAX® HC8E7T 3,07 15.100,832266 15.414,929577 25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.09.2023; 09:40 Uhr

Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,99 18.873,131893 17.301,000006 -5 Open End DAX® HC8E76 10,94 17.300,263182 16.513,101207 -10 Open End DAX® HC6WGY 8,73 16.775,973611 16.250,885637 -15 Open End DAX® HC8E7N 9,93 16.356,541955 16.042,496349 -25 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.09.2023; 09:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag DAX stagniert. TUI und Autobauer legen zu. erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).