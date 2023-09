München (ots) -Auch Menschen, die Texte nur eingeschränkt lesen und verstehen können, sind täglich im Internet unterwegs. Sie möchten sich informieren, wollen kommunizieren und suchen Unterhaltung. Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass sie mit jeder Aktion im Netz auch ihre Daten weitergeben. Um dafür zu sensibilisieren, veröffentlicht die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) jetzt eine neue Broschüre in Leichter Sprache: "Sicher im Internet unterwegs - Tipps und Tricks zum Schutz der persönlichen Daten".BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Mehr Teilhabe, weniger Barrieren - die Landeszentrale möchte möglichst viele Zielgruppen ansprechen und einen nachhaltigen Beitrag zur Inklusion leisten. Deshalb bringen wir jetzt bereits die dritte Broschüre in Leichter Sprache heraus."Was kann ich selbst tun, um meine privaten Daten zu schützen? Auf welche Einstellungen muss ich achten? Wie kommuniziere ich sicher per Mail, im Messenger oder über Social Media? Die neue BLM-Publikation beantwortet diese und viele weitere Fragen zu Themen, die für alle wichtig sind, um sich sicher online zu bewegen. Ihre Grundlage ist die Anfang 2023 erschienene Broschüre "Sicher online unterwegs - Tipps & Tricks zum Selbstdatenschutz".Der Ratgeber "Sicher im Internet unterwegs - Tipps und Tricks zum Schutz der persönlichen Daten" steht ab sofort hier (https://www.blm.de/aktivitaeten/medienkompetenz/materialien/selbstdatenschutz/selbstdatenschutz_leicht.cfm) zum Download zur Verfügung. In Bayern kann die Broschüre außerdem kostenfrei als Printversion unter https://materialien.blm.de/ bestellt werden. Hier gibt es auch viele weitere Materialien zu verschiedenen medienpädagogischen Themen, die wir bayernweit kostenlos versenden.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Stefanie RegerPressesprecherinTel.: 089 63808-315E-Mail: stefanie.reger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5606531