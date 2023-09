BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Schritte der Koalition gegen steigende Mieten gefordert. Dröge sagte am Dienstag vor einer Fraktionssitzung in Berlin, der "Wohnungsbaugipfel" am kommenden Montag müsse auch ein "Mietengipfel" werden. Auf der einen Seite sollte die Förderung für den sozialen Wohnungsbau deutlich angehoben werden. Auf der anderen Seite müssten SPD und FDP im Kabinett den Weg freimachen dafür, dass auch in Sachen Mietenregulierung die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Dröge nannte zum Beispiel eine Verlängerung der Mietpreisbremse. "Die Menschen im Land warten zu Recht darauf, dass wir etwas gegen explodierende Mietkosten tun", so Dröge./hoe/DP/nas