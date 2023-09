NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,21 Prozent auf 109,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,35 Prozent. Sie bewegte sich damit knapp unter ihrem mehrjährigen Hoch vom August.

Daten vom schwächelnden Immobilienmarkt fielen uneinheitlich aus. Die Baubeginne gaben im August deutlich nach, während die Baugenehmigungen kräftig zulegten. Am Anleihemarkt war keine nennenswerte Kursreaktion zu beobachten.

In Washington startet im Tagesverlauf die Zinssitzung der US-Zentralbank Fed. Am Mittwochabend wollen die Notenbanker ihre Entscheidungen verkünden. Es wird keine weitere Zinsanhebung erwartet. Mit Spannung wird aber auf Signale für die künftige Geldpolitik geblickt. Nicht nur veröffentlicht die Fed neue Prognosen, unter anderem zum Leitzinsniveau. Auch äußert sich nach der Sitzung Zentralbankchef Jerome Powell zur geldpolitischen Ausrichtung.

Die wichtigsten Fragen lauten, ob die Fed ihre Leitzinsen in naher Zukunft weiter anhebt - und wann sie das erhöhte Zinsniveau perspektivisch wieder etwas senken könnte. An den Finanzmärkten werden erste Zinssenkungen 2024 erwartet./bgf/jsl/jha/