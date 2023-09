SOFIA (dpa-AFX) - In Bulgarien haben Landwirte den zweiten Tag in Folge gegen neue Getreideimporte aus der Ukraine protestiert. Die Agrarerzeuger forderten in Sofia, dass die prowestliche Regierung Importbeschränkungen für Weizen, Sonnenblumenkerne, Mais und Raps fortsetzt, ähnlich wie Polen, Ungarn und die Slowakei. Die Regierung in Sofia hatte die Beschränkungen in der Vorwoche aufgehoben.

Bulgarische Erzeuger fürchten die Konkurrenz aus der Ukraine. Demonstranten forderten auch einen Importstopp für Obst, Gemüse, Milch, Fleisch und Honig.

Landwirte kamen mit ihren Agrarmaschinen nach Sofia, die sie zunächst am Stadtrand parkten. Sie drohten, mit ihren Maschinen am Mittwoch die Innenstadt zu blockieren, sollte die Regierung ihre Forderungen ablehnen.

Auch Bergarbeiter protestierten in Sofia. Vor dem Regierungssitz forderten mehrere Tausend Bergarbeiter und Mitarbeiter von Kohlekraftwerken aus den drei Kohlegebieten des Landes Klarheit über die Energiewende und die Auflagen des EU-Wiederaufbauplans für das Land.

Ministerpräsident Nikolaj Denkow sicherte bei einem Treffen mit Gewerkschaftsvertretern unter anderem zu, dass die Arbeitsplätze in dem Sektor bis 2038 erhalten blieben. Ein entsprechendes Abkommen soll bis Ende September unterzeichnet werden./el/DP/stw