Am 20. September stehen zahlreiche Unternehmens- und Konjunkturtermine an. Bei der "Handelsblatt"-Banken-Tagung in Frankfurt treten u.a. Führungskräfte der Deutschen Bank, HBV, BdB, Schufa und Bafin auf. In den USA legen General Mills und FedEx ihre Q1-Zahlen vor. Wichtige Konjunkturdaten werden aus Japan (Handelsbilanz), Deutschland (Erzeugerpreise), Großbritannien (Erzeugerpreise) und der Eurozone (Bauproduktion) erwartet. Außerdem findet in Köln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...