Peking (ots/PRNewswire) -Dies ist ein Bericht von China Daily:Die Provinz Qinghai im Nordwesten Chinas liegt auf dem Qinghai-Tibet-Plateau, das als "dritter Pol der Erde" bekannt ist. Diese Region spielt eine entscheidende Rolle für die ökologische Sicherheit in Asien und der ganzen Welt. Durch ihre zehnjährigen Bemühungen ist die Provinz zu einem Modell für den Aufbau einer ökologischen Zivilisation und eines harmonischen Zusammenlebens zwischen Mensch und Natur geworden.Qinghai ist flächenmäßig die viertgrößte Provinz Chinas und beherbergt die Quellgebiete des Jangtse, des Gelben Flusses und des Lancang-Flusses. Sie ist auch für ihre reichen Wasser-, Solar- und Windenergieressourcen bekannt. Blauer Himmel, grüne Berge und klares Wasser gehören zu den charakteristischen Landschaften der Region.Der Nationalpark der Quellen dreier Flüsse (Three-River-Source National Park) in Qinghai war einer der ersten Nationalparks in China. Er verfügt über ein einzigartiges Ökosystem und eine große Biodiversität in Höhenregionen.Der Qinghai-See ist der größte Binnensee und der größte Salzsee Chinas. Daten aus dem Jahr 2021 zeigen, dass sich die Wasserfläche des Qinghai-Sees im letzten Jahrzehnt um fast 220 Quadratkilometer vergrößert hat.Das Gesetz zum ökologischen Schutz des Qinghai-Tibet-Plateaus trat am 1. September im Rahmen der Bemühungen zur Regelung des ökologischen Schutzes auf dem Qinghai-Tibet-Plateau auf nationaler Ebene in Kraft.Aus den Daten geht hervor, dass die Populationen gefährdeter Arten wie Schneeleoparden, Tibetischer Antilopen, Tibetischer Gazellen und Schwarzhalskraniche von Jahr zu Jahr gestiegen sind.Qinghai verfügt auch über viel Wüste und Ödland, was die Aussicht auf die Entwicklung sauberer Energie vielversprechend macht. Die reichlich vorhandene Sonnen-, Wasser- und Windenergie wird in Qinghai durch den Bau von Photovoltaikanlagen und Hybridkraftwerken genutzt.Ende des Jahres 2022 erreichte die installierte Stromerzeugungskapazität der Provinz 44,68 Millionen Kilowatt, wovon 91,2 Prozent bzw. 40,75 Millionen kW aus sauberer Energie stammen. Und 28,14 Millionen kW, d.h. 62,9 Prozent, stammen aus neuen Energien.Über Ultrahochspannungskanäle versorgt der Ökostrom aus Qinghai den internationalen Flughafen Peking Daxing mit Strom und wird auch die bevorstehenden Asienspiele in Hangzhou mit Strom versorgen."Wir sind uns vollkommen darüber im Klaren, dass die Region der Quellen dreier Flüsse und der "Wasserturm" nicht nur Qinghai, sondern auch der ganzen Nation und der Welt gehören. Die Provinz Qinghai ist bestrebt, hier ökologische Sicherheitsbarrieren zu errichten, eine grüne Entwicklung zu fördern und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für Mensch und Natur aufzubauen", sagte Chen Gang, der Parteisekretär von Qinghai, bei einer Veranstaltung zur Förderung der ökologischen Zivilisationsentwicklung in Qinghai im September in Xining.Etwa 150 ausländische Vertreter aus fast 30 Ländern wurden zu dieser Veranstaltung nach Qinghai eingeladen, um die Errungenschaften Qinghais beim Aufbau einer ökologischen Zivilisation und der Förderung der Harmonie zwischen Mensch und Natur kennenzulernen.Führungspersönlichkeiten politischer Parteien aus verschiedenen Ländern betonten die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den Nationen zum Schutz der ökologischen Umwelt und sagten, China habe einen Modernisierungsweg eingeschlagen, der die Harmonie zwischen Mensch und Natur fördert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2214669/Chumar_River_northern_source_Yangtze_River_located_Three_River_Source_National_Park.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-bluhende-flora-und-fauna-ist-ein-gutes-beispiel-fur-qinghais-okologischen-bemuhungen-301932613.htmlPressekontakt:Chuan Ma,machuan@chinadaily.com.cnOriginal-Content von: China Daily, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100021109/100911476