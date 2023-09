Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

Liebe Leserinnen und Leser,

wir möchten Sie hiermit herzlich dazu einladen, uns zum Börsentag am 30.09.2023 in Zürich persönlich zu treffen. Wir werden dabei mit einem eigenen Stand vertreten sein und freuen uns auf Ihren Besuch und den direkten Austausch mit Ihnen.

Die Anmeldung zu dieser kostenlosen Veranstaltung ist über das Anmeldeportal https://www.boersentag.ch/tickets.html möglich.

Aktie der Woche

Vizsla Silver vermeldet sehr gute metallurgische Testergebnisse

Vizsla Silver gab vor kurzer Zeit positive vorläufige metallurgische Testergebnisse für das Copala-Ressourcengebiet auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Flaggschiffprojekt Panuco bekannt. Die Gold- und Silberextraktion aus den Flotationskonzentraten betrug bei den Tests mit Nachmahlung durchschnittlich 96,4 bzw. 98,1 % im Vergleich zu 93,6 und 92,7 % ohne Nachmahlung. Die Goldextraktion schien nach 24 Stunden abgeschlossen zu sein, während Silber von einer Verlängerung der Laugung auf 48 Stunden profitierte. Die Goldextraktion aus den gröberen Rückständen lag zwischen 77 und 82 %, während die Silberextraktion nach 48 Stunden Laugung zwischen 48 und 67 % lag. Die höheren Extraktionen wurden mit der feineren Primärmahlung erzielt.

News: Vizsla meldet hohe metallurgische Testgewinne für Copala: 91 % Silber und 94 % Gold

Vizsla Silver mit sehr guten Bohrresultaten

Weiterhin vermeldete Vizsla Silver die Ergebnisse von 11 neuen Bohrlöchern, die die südliche Erweiterung der Ader Napoleon auf dem zu 100% unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko anpeilen. Die neuen Bohrergebnisse konzentrieren sich auf den westlichen Teil des Gebiets und sind Teil von Vizslas laufendem 90.000-Meter-Ressourcen-Infill- und Erweiterungs-/Entdeckungsbohrprogramm. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 646 Gramm pro Tonne Silberäquivalent über 10,00 Meter wahre Breite, inklusive 3.625 g/t Silber über 0,95 Meter.

News: Vizsla Silver durchschneidet 646 g/T AgEq über 10,00 Meter bei Napoleon

Kaufempfehlungen

Das Analystenhaus Red Cloud Securities veröffentlichte jüngst einen Research-Report zu Canada Nickel. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 4,55 CA$ aus.

Research-Report: Red Cloud Securities gibt Kaufempfehlung für Canada Nickel mit 4,55 CAD Kursziel

Das Analystenhaus H.C. Wainwright veröffentlichte jüngst einen Research-Report zu Vizsla Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 2,50 US$ aus.

Research-Report: Vizsla Silver erhält Kaufempfehlung von H.C. Wainwright und Kursziel 2,50 USD

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Bergbau-Nachrichten mit Alpha Lithium und Century Lithium

Bergbau-Nachrichten mit Canada Nickel und Revival Gold

Bergbau-Nachrichten mit Discovery Silver und OceanaGold

Bergbau-Nachrichten mit Ion Energy, TinOne Resources und U.S. GoldMining

Bergbau-Nachrichten mit Karora Resources und Victoria Gold

Bergbau-Nachrichten mit Torq Resources, Green Shift Commodities und Collective Metals

Calibre Mining meldet erneut ein Rekordquartal und hat einen vielversprechenden Ausblick

Century Lithium: Gute Fortschritte mit Partner Koch Technology Solutions in der Pilotanlage

Gold Royalty: Update zu Quartalszahlen, neuen Royalties und einem Analystenkursziel

Osisko Development: Update zu den letzten Entwicklungen auf Cariboo, Tintic und San Antonio

Osisko Gold Royalties: Weiteres Wachstum im 2. Quartal und neue Royalties

Queen's Road Capital: Einzigartiges Geschäftsmodell mit Wandelanleihen und einem breiten Portfolio

Silbernachfrage im Jahr 2023 und Update zu den jüngsten Entwicklungen bei MAG Silver

Uranium Market Special: How to Invest Directly Into Physical Uranium and What's the Market Outlook?

Unternehmensnews

Alpha Lithium schraubt Ressourcen im Tolillar Salar nach oben

Alpha Lithium gab kürzlich bekannt, dass es eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 in Bezug auf das unternehmenseigene Tolillar Salar mit Stichtag 8. August 2023 auf SEDAR eingereicht hat. Eine Woche nach der Bekanntgabe seiner ersten vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung mit einem Nettogegenwartswert nach Steuern von 1,5 Milliarden US$ erhöhte Alpha die angezeigte Ressource um 70 % auf 3,6 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) und die abgeleitete Ressource um 20 % auf 1,4 Millionen Tonnen LCE.

News: Alpha Lithium legt deutlich verbesserte Ressourcenschätzung für Tolillar Salar, Argentinien, vor

Canada Nickel vermeldet weitere Neuentdeckung

Canada Nickel gab kürzlich die Bohrergebnisse von drei weiteren Bohrlöchern sowie die Untersuchungsergebnisse der ersten fünf von acht Bohrlöchern bekannt, die auf seinem Grundstück Mann Northwest im ergiebigen Nickelgebiet Timmins in Ontario gebohrt wurden. Die ersten acht Bohrlöcher, die bei Mann Northwest gebohrt wurden, durchschnitten dabei mehrere hundert Meter lange Abschnitte mit mineralisiertem Peridotit und geringem Dunit auf einer Streichenlänge von insgesamt 2,7 Kilometern, wobei das Ziel in alle Richtungen offen bleibt. Der geophysikalische Fußabdruck des Mann-Nordwest-Ziels von 6,0 km2 ist mehr als dreimal so groß wie der Fußabdruck des Crawford-Projekts.

News: Canada Nickel bestätigt Entdeckung auf dem Grundstück Mann Northwest

Century Lithium gibt Update zu Salinentests

Century Lithium gab jüngst die Testergebnisse bei Saltworks Technologies, Inc. in Richmond, Kanada, und die zusätzliche Produktion von hochreinem Lithiumcarbonat (Li2CO3) unter Verwendung von Produktlösungen aus der Lithiumextraktionsanlage (Pilotanlage) des Unternehmens in Amargosa Valley, Nevada, USA, bekannt. Die Gesellschaft erreichte dabei eine wiederholte Herstellung von hochreinem (99,87 %) Lithiumkarbonat in Batteriequalität.

News: Century Lithium berichtet über Tests mit Salinen und Herstellung von Lithiumkarbonat in Batteriequalität

Consolidated Uranium gliedert Premier American Uranium Inc. aus und führt Privatplatzierung durch

Consolidated Uranium vermeldete kürzlich, dass es vom Ontario Superior Court of Justice (Commercial List) eine endgültige Verfügung erhalten hat, die die zuvor angekündigte Ausgliederung von Premier American Uranium Inc. durch einen Plan of Arrangement gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) genehmigt. Der Erhalt des endgültigen Beschlusses folgt auf die Jahres- und Sonderhauptversammlung der Aktionäre von CUR am 3. August 2023, auf der die Ausgliederung mit überwältigender Mehrheit von 99 % der abgegebenen Stimmen genehmigt wurde.

Weiterhin gab Consolidated Uranium bekannt, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte vollständig vermarktete Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 6.938.136 CA$ aus dem Verkauf von 4.625.424 Zeichnungsscheinen von PUR zu einem Preis von 1,50 CA$ pro Zeichnungsschein abgeschlossen hat.

News: Consolidated Uranium erhält die Genehmigung der Aktionäre und des Gerichts für die Ausgliederung von Premier American Uranium Inc.

News: Consolidated Uranium meldet den Abschluss einer Privatplatzierung durch Premier American Uranium Inc.

Discovery Silver gibt wichtiges Update

Discovery Silver veröffentlichte jüngst ein Update zu den Entwicklungen auf dem Cordero Silberprojekt. Das Unternehmen hat im Rahmen seines FS-Bohrprogramms (seit dem Datenschnitt für die PFS-Studie) über 52.000 Meter (164 Löcher) gebohrt. Dazu gehören etwa 35.000 Meter an Bohrungen zur Reservendefinition und -erweiterung, 7.000 Meter an Beschlagnahmebohrungen und 10.000 m an technischen Bohrungen (Hydrogeologie und Geotechnik). Die technischen Bohrungen werden für den Rest des Jahres fortgesetzt, ebenso wie das grundstücksweite Bohrprogramm, das im vergangenen Monat begonnen wurde. Zum 30. Juni 2023 verfügte das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 68 Millionen US-Dollar, wodurch sich das Unternehmen in einer starken Position befindet, um das Projekt bis zu einer Bauentscheidung voranzutreiben.

News: Discovery berichtet Q2 2023 Finanzergebnisse und gibt Update

Discovery Silver erhält namhaften Zuwachs im Vorstand

Discovery Silver berichtete weiterhin über mehrere wichtige Ernennungen, die das Board of Directors des Unternehmens sowie die Genehmigungs- und technischen Teams stärken. Dazu gehört unter anderem Barry Olson (unabhängiger Direktor) mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bergbau mit einer Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Verwaltung internationaler Bergbauprojekte im Wert von mehreren Milliarden Dollar, darunter Peñasquito, Mexikos größtem Tagebau sowie Gord Leavoy (Vice President, Mineral Processing) mit mehr als 40 Jahren Erfahrung bei großen Bergbauunternehmen wie Kirkland Lake Gold Inc. und Goldcorp Inc. in allen Aspekten der Mineralverarbeitung und des Baus und Betriebs von Absetzbecken.

News: Discovery gibt die Ernennung wichtiger Mitglieder des Vorstands und des Managementteams bekannt

Discovery Silver reicht Umweltverträglichkeitsprüfung ein

Discovery Silver vermeldete weiterhin, dass es seine Umweltverträglichkeitsprüfung (Manifestacion de Impacto Ambiental oder "MIA") für sein Silberprojekt Cordeo im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua formell zur Bewertung eingereicht hat. Der Antrag wurde beim Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, der für die Bewertung von MIA-Anträgen zuständigen Bundesbehörde, eingereicht. Die MIA ist eine der wichtigsten Genehmigungen, die für die Entwicklung von Cordero erforderlich sind, und umfasst umfangreiche soziale und umweltbezogene Arbeitsprogramme, die vom Team des Unternehmens in Mexiko seit 2020 parallel zu mehreren Prüfungen durch externe Berater durchgeführt wurden.

News: Discovery meldet die Einreichung der Umweltverträglichkeitsprüfung für sein Projekt Cordero

First Tin bestätigt Hub-and-Spoke-Potenzial in Australien

First Tin teilte jüngst mit, dass die verbleibenden Untersuchungsergebnisse des Zinn-Beetle-Projekts, das etwa 9 Kilometer vom fortgeschrittenen Taronga-DFS-Projekt entfernt liegt, eine Mineralisierung auf den gesamten 2,3 Kilometern bestätigt haben, die bisher getestet wurden. Dies bestätigt den 340 km² langen Besitz des Unternehmens im Gebiet Emmaville als "Zinngebiet", das ein ausgezeichnetes Potenzial für Satellitenlagerstätten zur großen Lagerstätte Taronga aufweist. In der Vergangenheit wurden im Emmaville-Distrikt etwa 88.000 Tonnen alluviales Zinn abgebaut, wovon der Großteil aus dem Tin Beetle-Gebiet stammt.

News: Endgültige Ergebnisse der Tin Beetle-Bohrungen bestätigen das Potenzial des Taronga-Zinnprojekts als Hub und Spoke

First Tin Tochter beantragt Explorationslizenz

First Tin vermeldete weiterhin, dass seine 100%ige australische Tochtergesellschaft - Taronga Mines Pty Ltd (TMPL) - eine große (276,6 km2) Explorationslizenz beantragt hat, die den größten Teil des Tingha-Zinnfeldes abdeckt, das etwa 50 Kilometer von TMPLs fortgeschrittenem Zinnprojekt Taronga im Nordosten des australischen Bundesstaates New South Wales entfernt liegt. Im Tingha-Gebiet sind einige kleine Vorkommen in Hartgestein bekannt. Dabei handelt es sich in der Regel um Gangbildungen (Quarz-Kassiterit-Glimmer), die nach Ostnordost und Nordwest streichen. Auch wenn sie eher klein sind, sehen wir das Potenzial für größere Vorkommen in Form disseminierter oder stockwerkartiger Gangzüge, ähnlich wie bei Taronga. Die ersten Arbeiten werden die Zusammenstellung von Daten und geologische Kartierungen umfassen, um das Potenzial für großflächige Zinnvorkommen in Form disseminierter oder stockwerkartiger Gangzüge zu bewerten. Anschließend werden gegebenenfalls Bohrungen niedergebracht.

News: Taronga Mines Pty Ltd beantragt Explorationslizenz für das Tingha-Zinnfeld

Fury Gold Mines erhält Zuwachs im Vorstand

Fury Gold Mines gab kürzlich bekannt, dass sein Board of Directors Isabelle Cadieux mit sofortiger Wirkung zum unabhängigen Director ernannt hat. Cadieux ist von Beruf Geologin und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration und Finanzierung im Bergbausektor. Zuletzt war sie Managing Director, Investment bei SIDEX, einem institutionellen Fonds in Quebec, der Explorationsunternehmen, darunter auch Fury, finanziert, und hält weiterhin Anteile an Fury, wo sie von 2001 bis 2023 tätig war. Ihre Erfahrung in der Mineralexploration in Kanada und im Ausland umfasst Positionen bei AGIP (1980-1983 in Saskatchewan), AREVA (1988-1992 in Québec, Ontario und den Northwest Territories) und Channel Resources (1996-1999 in Burkina Faso) und deckt ein breites Spektrum an Erzlagerstätten und mineralischen Rohstoffen ab, insbesondere Gold, Kupfer und Uran.

News: Fury ernennt Isabelle Cadieux zum Verwaltungsratsmitglied

Gold Royalty erwirbt NSR-Royalty von produzierender Kupfer-Silber-Mine

Gold Royalty gab jüngst bekannt, dass es den indirekten Erwerb einer 1,0 %-Nettoschmelzlizenzgebühr für Teile der Kupfer-Silber-Mine Cozamin in Zacatecas, Mexiko, von Endeavour Silver Corp. und dessen Tochtergesellschaft abgeschlossen hat. Im Rahmen der Transaktion erwarb Gold Royalty indirekt die Lizenzgebühr für 7,5 Millionen US$ in bar. Cozamin ist eine produzierende Mine, die von Capstone Copper Corp. betrieben wird. Die Lizenzgebühr gilt für zwei Konzessionen (Calicanto und Vicochea).

News: Gold Royalty schließt Erwerb einer bestehenden Lizenzgebühr für die produzierende Kupfer-Silber-Mine Cozamin ab

Latitude Uranium schließt erste Bohrphase ab

Latitude Uranium meldete jüngst, dass es Phase 1 seines Bohrprogramms 2023 auf dem kürzlich erworbenen Projekt Angilak in Nunavut, Kanada, abgeschlossen hat. Das Phase-1-Programm umfasste 15 Bohrungen auf insgesamt 4.750 Metern und konzentrierte sich auf die Hauptzone des Lac 50 Trends. Die Bohrungen identifizierten eine potenzielle neue Linse unmittelbar südlich der Zone Main sowie eine Kontinuität an der West- und Ostseite der Zone Main. Phase 2 wird voraussichtlich bis zu 700 zusätzliche Meter umfassen, so dass für die gesamte Saison 2023 insgesamt 5.500 Meter zur Verfügung stehen werden.

News: Latitude Uranium schließt erfolgreiches Phase-1-Bohrprogramm 2023 in Angilak ab

Maple Gold Mines tauscht Führungsriege aus

Maple Gold Mines vermeldete jüngst das sofortige Ausscheiden von Matthew Hornor als President, Chief Executive Officer und Director von Maple Gold sowie die gleichzeitige Ernennung von Kiran Patankar, einer erfahrenen Bergbau-Führungskraft und derzeitigem Chief Financial Officer von Maple Gold, zum Interim-President und Chief Executive Officer des Unternehmens. Das Unternehmen meldete auch die Ernennung von Michael Rukus, einem staatlich geprüften Wirtschaftsprüfer (Chartered Professional Accountant, CPA) und derzeitigem Unternehmenscontroller von Maple Gold, zum Interim Chief Financial Officer, um die durch die Ernennung von Herrn Patankar entstandene Vakanz zu füllen.

News: Maple Gold gibt die Ernennung von Kiran Patankar zum Interim-President & CEO und von Michael Rukus zum Interim-CFO bekannt

Millennial Potash gibt Bohrupdate

Millennial Potash gab vor kurzem bekannt, dass die Bohrungen zur Erweiterung von BA-002 im Gange sind und eine Kalimineralisierung über den Boden des historischen Bohrlochs hinaus durchschnitten haben. Das Phase-2a-Bohrprogramm von Millennial ist im Gange, wobei die Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-002 nun über den Boden des alten Bohrlochs in einer Tiefe von (ca. 519 Meter) hinausgeht. Es wurde eine Kalimineralisierung in Form einer hellroten knotigen Carnallit-Schicht durchteuft, die als Teil der Evaporitsequenz des Zyklus IV interpretiert wird. Die Bohrkerne werden derzeit protokolliert und beprobt und zur Analyse an das SRC Potash Laboratory in Saskatchewan gesandt.

News: Kali-Mineralisierung in der Erweiterung von BA-002 und Update zur Situation in Gabun nach den Wahlen und zur jüngsten Privatplatzierung

OceanaGold erweitert wichtige Mineralisierung

OceanaGold konnte vor wenigen Tagen die bisherigen Jahresergebnisse des laufenden Bohrprogramms 2023 bei der Mine Didipio auf den Philippinen bekanntgeben. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 218,0 Meter mit 4,55 g/t AuEq sowie auf 86,5 Meter mit 5,35g/t AuEq.

News: OceanaGold erweitert die Mineralisierung unterhalb der bestehenden Ressource bei Didipio

Skeena Resources vermeldet starken Ressourcenzuwachs

Skeena Resources veröffentlichte vor wenigen Tagen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("MRE") für das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Snip im Goldenen Dreieck von British Columbia. Die aktualisierte MRE umfasst zusätzliche 307 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 46.268 Metern, Verbesserungen der geologischen Interpretation, der Ressourcenschätzungsmethoden, der Parameter der Langlochabbaumethode und der aktualisierten metallurgischen Prozessgewinne. Die aktualisierte MRE weist nun 823.000 Unzen mit einem Gehalt von 9,35 g/t Au in der angezeigten Kategorie und 114.000 Unzen mit einem Gehalt von 7,10 g/t Au in der abgeleiteten Kategorie auf, was ein Anstieg von 579.000 Unzen Au in der angezeigten Ressource, bzw. einem Wachstum von 237 % seit der MRE 2020 entspricht.

News: Skeena steigert angezeigte Ressource bei Snip auf 823.000 Goldunzen, was einer Steigerung von 237% entspricht

Southern Cross Gold mit Weltklasse-Bohrergebnissen

Mawson Gold vermeldete jüngst die Ergebnisse von sechs Bohrlöchern (SDDSC068, 73-74, 76, 77B, 78) auf dem Projekt Sunday Creek in Victoria, Australien, welches vom Tochterunternehmen Southern Cross Gold betrieben wird. SDDSC077B bohrte dabei sensationelle 404,4 Meter @ 5,6 g/t AuEq (5,1 g/t Au, 0,3 % Sb) und durchquerte dabei 13 einzelne hochgradige Adersätze. Sieben Abschnitte weisen >100 g/t Au (bis zu 2.670 g/t Au), 20 Abschnitte mit >15 g/t Au und 20 Abschnitte mit >5 % Sb (bis zu 55,8 % Sb) auf. Es handelt sich um das beste Bohrloch, das bisher auf dem Projekt gebohrt wurde, einen spektakulär breiten und hochgradigen Abschnitt mit einer Gold-Antimon-Mineralisierung.

News: Mawsons Tochtergesellschaft SXG bohrt 404 m mit 5,1 g/t Gold (ungeschnitten) und durchquert 13 hochgradige Adern

Torq Resources startet richtungsweisendes Bohrprogramm

Torq Resources gab kürzlich bekannt, dass es sein drittes Bohrprogramm auf dem Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG)-Projekt Margarita begonnen hat, das sich im Küstenkordillergürtel in Chile befindet. Das Bohrprogramm wird sich auf Erweiterungsziele seiner Greenfield-Entdeckung konzentrieren, die oberflächennahe Abschnitte von 90 Metern mit 0,94 % Kupfer und 0,84 g/t Gold und 98 Meter mit 0,94 g/t Gold und 0,68 % Kupfer innerhalb eines definierten, 800 Meter langen mineralisierten Körpers enthielt. Das aktuelle 4.000 Meter umfassende Reverse-Circulation-Bohrprogramm wird das Potenzial für eine Erweiterung der Mineralisierung im Entdeckungsgebiet Falla 13 sowohl entlang des Streichens als auch in seitlicher Richtung erproben, wobei das Potenzial für eine flach liegende Mineralisierung des Typs Manto getestet werden soll, da das Unternehmen der Ansicht ist, dass es unmittelbar westlich davon Potenzial für diesen Mineralisierungsstil gibt.

News: Torq beginnt mit Folgebohrungen nach der Entdeckung auf seinem Eisenoxid-Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile

Uranium Energy erwirbt Explorationsprojekte in Kanada

Uranium Energy vermeldete vor kurzem, dass das Unternehmen einen Kaufvertrag mit Rio Tinto Exploration Canada Inc., einer Tochtergesellschaft von Rio Tinto Inc., über den Erwerb eines Portfolios von Projekten im Explorationsstadium im Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada, für 1.500.000 CA$ abgeschlossen hat. Das Unternehmen erwarb eine 60%ige Beteiligung am Henday Lake Joint Venture, 100% des Milliken-Projekts und eine 50%ige Beteiligung am Carswell Joint Venture-Projekt. Mit dieser Transaktion hat UEC sein bestehendes Portfolio von 1.091.639 Acres (441.771 Ha) um weitere 44.444 Acres (17.986 Ha) an aussichtsreichem Land im Athabasca Basin erweitert. Henday liegt dabei weniger als fünf Kilometer nördlich des Projekts Roughrider und in der Nähe der Förderinfrastruktur, die regionale Synergien mit Roughrider und den anderen Projekten im Eastern Athabasca Hub bietet, die UEC in den letzten 12 Monaten im Rahmen der UEX-Übernahme erworben hat. UEC verfügte zum letzten Quartalsbericht des Unternehmens für den am 30. April 2023 endenden Zeitraum über Barmittel und liquide Mittel in Höhe von 125,4 Millionen $ und hatte keine Schulden.

News: Uranium Energy Corp erwirbt Portfolio von kanadischen Uranexplorationsprojekten im Athabasca-Becken in Saskatchewan von Rio Tinto Exploration Canada Inc.

U.S. GoldMining beginnt mit Bohrarbeiten auf Whistler

U.S. GoldMining gab vor wenigen Tagen den Beginn des Phase-1-Bohrprogramms 2023 des Unternehmens auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska, USA, bekannt. Die Phase 1 eines mehrstufigen Explorationsprogramms hat nun begonnen, einschließlich Kernbohrungen auf zunächst 5.000 Metern bei Whistler. Die Ziele des gesamten 10.000-Meter-Bohrprogramms sind die Erweiterung und Erhöhung des Vertrauens in die bestehenden Gold-Kupfer-Lagerstätten bei Whistler sowie die Erprobung von aussichtsreichen Explorationszielen für die potenzielle Entdeckung weiterer Gold-Kupfer-Porphyr-Mineralvorkommen in unmittelbarer Nähe der bestehenden Mineralisierung.

News: U.S. GoldMining beginnt mit dem Bohrprogramm bei Whistler Gold-Copper-Projekt, Alaska

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe - Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situations-zertifikat/

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: MAG Silver + Alpha Lithium + Caledonia Mining + Calibre Mining + Canada Nickel + Century Lithium + Collective Metals + First Tin + Fury Gold Mines + Gama Explorations + GoldRoyalty + Heliostar Metals + ION Energy + Karora Resources + MAG Silver + Millennial Potash + Osisko Development + Osisko Gold Royalties + Queen's Road Capital + Sierra Madre Gold and Silver + Sibanye-Stillwater + U.S. GoldMining + US Critical Metals + Victoria Gold.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: MAG Silver + Alpha Lithium + Caledonia Mining + Calibre Mining + Canada Nickel + Century Lithium + First Tin + Fury Gold Mines + Gama Explorations + GoldRoyalty + Karora Resources + MAG Silver + Millennial Potash + Osisko Development + Osisko Gold Royalties + Queen's Road Capital + Sierra Madre Gold and Silver + Sibanye-Stillwater + U.S. GoldMining + US Critical Metals + Victoria Gold.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG

Enthaltene Werte: CA55903Q1046,US9168961038,CA6752221037,CA68827L1013,CA89131L1085,CA76151P1018,CA5651271077,CA13000C2058,CA92625W5072,KYG7315B1032,CA13515Q1037,CA48575L2066,CA5777891006,CA36117T1003,CA38071H1064,CA2546771072,CA83056P7157,CA21024C1014,CA02075X1033,CA92859G2027,CA8875891092,AU0000215642,GB00BNR45554,CA68828E8099,CA3933801001,CA60041F1018,CA1566151066,CA1939291060,US90291W1080,CA51830A1066,CA53680X1033