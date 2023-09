Die Gold- und Nickelproduktion wächst weiter und es werden weiterhin gute Explorationsergebnisse von Karora Resources gemeldet, Calibre Mining meldete gute Bohrergebnisse mit einer hochgradigen Mineralisierung innerhalb des Limon-Minenkomplexes, Viszla Silver schlägt ebenfalls wieder mit großartigen Ergebnissen aus 13 neuen Bohrlöchern aus der vor kurzem entdeckten Ader La Luisa zu und Collective Metals erhielt erste Untersuchungsergebnisse aus seinem durchgeführten Gesteinsprobenprogramm. Unternehmen im Überblick: Collective Metals Inc. ? https://collectivemetalsinc.com ISIN: CA1939291060 , WKN: A3D8WJ , FRA: TO1.F Weitere Videos von Collective Metals Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/collective-metals-inc/ Calibre Mining Corp. ? https://www.calibremining.com/ ISIN: CA13000C2058 , WKN: A2N8JP , FRA: WCLA.F , TSX: CXB.TO Weitere Videos von Calibre Mining Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/calibre-mining-corp/ Karora Resources Inc. ? http://www.karoraresources.com ISIN: CA48575L1076 , WKN: A2QAN6 , FRA: 5RN1.F , TSX: KRR.TO Weitere Videos von Karora Resources Inc. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/karora-resources-inc/ Vizsla Silver Corp. ? https://vizslasilvercorp.ca/ ISIN: CA92857Y1060 , WKN: A2PTL5 , FRA: 0G3.F , TSXV: VZLA.V , Valor: 42064860 Weitere Videos von Vizsla Silver Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/vizsla-silver-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Silber Silver Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV