Auf dem Hallendach der Puris Immobilienservice GmbH entsteht eine Photovoltaik-Anlage mit aufgeklebten Ultraleichtmodulen. Es ist das erste Objekt in Sachsen, das aus statischen Gründen mit besonders leichten PV-Module bestückt wird. Am Montag starteten die Installationsarbeiten der ersten Photovoltaik-Ultraleichtmodule auf dem Dach des Dresdner Unternehmens Puris Immobilienservice GmbH. Insgesamt will man in den nächsten zwei Wochen rund 1.100 Quadratmeter Dachfläche mit Solarmodulen bestücken. ...

