Schwechat/Berlin (ots) -Der RISE Online-Check-In macht die Ausstellung von E-Rezepten auf Basis der RISE ID ohne eGK möglich. PKV-Verband, RISE, APKV und mehrere PVS-Systemhersteller präsentieren LösungErstmals können sich Privatversicherte durch Nutzung der digitalen Identität des sektoralen IDPs (RISE ID) ohne Gesundheitskarte (eGK) beim Arzt ausweisen und ihre Krankenversicherungsnummer (KVNR) sowie weitere Stammdaten gesichert an die Arztpraxis übermitteln.Diese, auf Initiative des PKV-Verbands mit Research Industrial Systems Engineering (RISE), Allianz Private Krankenversicherungs-AG (APKV) und Praxisverwaltungssystem-Herstellern entwickelte Lösung Online-Check-in (OCI) ermöglicht eine zuverlässige und sichere Patientenverifizierung beim Arzt. Dadurch lassen sich nun E-Rezepte ausstellen, die von den Versicherten eingelöst und zur Kostenerstattung bei ihrer Krankenversicherung eingereicht werden können.Der durchgängige digitale Prozess ermöglicht im Zusammenspiel mit der elektronischen Patientenakte (ePA) einen einfachen und sicheren Zugang zur Telematikinfrastruktur (TI), schnellen Zugriff auf medizinische Daten und ein verbessertes, einfacheres Medikamentenmanagement.Die Lösung ist nunmehr umgesetzt und in Funktion. Mit der digitalen Identität (RISE-ID) hat RISE die grundlegenden Voraussetzungen für diese neue und innovative Anwendung in der Telematikinfrastruktur geschaffen. Damit wurde für die Privatversicherten eine wichtige Vereinfachung auf dem Weg der Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens erreicht.Mit dieser Weiterentwicklung hat RISE mit Partnern Nützlichkeit und Anwendbarkeit für die Telematikinfrastruktur geschaffen, die gemeinsam mit etablierten RISE-Produkten wie die digitale Identität, ePA, KIM, TI-Messenger, Basis-Consumer, KTR-Consumer und High Speed Konnektoren für den performanten und hochsicheren Datenaustausch dazu beitragen, die Gesundheitsversorgung in Deutschland nachhaltig zu verbessern."Online-Check-in bildet die Basis für zahlreiche Anwendungen bei Leistungserbringern für Privatversicherte. Die Innovationslust der Partner und das fachlich-technische Know-How unseres Hauses münden jetzt in eine sehr nützliche und unmittelbar verfügbare Lösung." merkt Dr. Schanes, Leiter Telematik und Mitglied der Geschäftsführung von RISE, an.Über RISE (Research Industrial Systems Engineering):Als Hersteller und Antreiber digitaler Technologien für Europa kann das vor mehr als 20 Jahren aus der TU Wien als F&E-Unternehmen ausgegründete IT-Haus RISE in Branchen wie Gesundheit, Mobilität, Finanzwesen, Retail, Verwaltung, Fertigung, Industrie und IT-Sicherheit jeweils auf führende Referenzen, langjährige Kunden, tragende Technologien, solide Produkte und tiefes Knowhow verweisen. RISE ermöglicht es Partnern solider Innovator und digitaler Transformator zu sein und gleichzeitig gutes altes Verfahrens- und Bestandswissen gewachsener Unternehmen und Institutionen seriös zu integrieren.Im deutschen Gesundheitswesen hat RISE seit 2006 führend im Aufbau der Telematikinfrastruktur (TI) mitgewirkt und zahlreiche Komponenten und Services zur Zulassung gebracht. So verantwortet RISE derzeit den laufenden Ausbau des RISE Konnektors, den Aufbau von 25 Millionen hochsicheren Patientenakten für mehr als 80 Kassen, einen Service für die sichere E-Mail-Kommunikation der Ärzte (KIM), den zentralen Identity Provider (IDP) der TI zur Zugriffsregelung auf Fachdienste wie das elektronische Rezept (E-Rezept), mehrere föderierte IDPs, sowie weitere Spezial-Komponenten in der TI. RISE beliefert Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser mit Infrastruktur-Software und sorgt durchgängig für Wartung und Weiterentwicklung. Neben den Implementierungen der Elektronischen Patientenakte (ePA) für gesetzliche Krankenversicherungen stattet RISE mittlerweile auch eine wachsende Zahl an privaten Krankenversicherungen mit der ePA-Technologie und föderierten IDPs aus.Als global denkendes Softwarebauhaus sowie als Systemhersteller und Integrator verfügt RISE über tragende Erfahrungen, Technologien und Komponenten für landes- und europaweite Lösungen in vielen Digitalisierungssektoren wie Gov-Tech, Versicherungs-, Bezahl- und Bankwesen, Logistik, Transport, Mobilität, öffentliche Verwaltung, Industrie-IoT, IT-Sicherheitstechnik, Sicherheit am Mobiltelefon oder digitalen ID.