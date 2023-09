Der MEMS-Lautsprecher Achelous UT-P2016 von USound eignet sich ideal für die Herstellung von MRT-Kopfhörern, da er ohne ferromagnetische Teile auskommt. Achelous ist nun eine Schlüsselkomponente der patientenfreundlichen MRT-kompatiblen Over-Ear-Kopfhörer von NordicNeuroLab, die im ersten Halbjahr 2024 auf den Markt kommen werden.

USound, ein schnell wachsendes Unternehmen, das Anbieter von fortschrittlichen Audiolösungen ist, wurde von NordicNeuroLab, dem weltweit führenden Hersteller von medizinischer Ausrüstung für funktionelle Magnetresonanztomographie (MRT), als Anbieter von MEMS-Mikrolautsprechern für die Produktion seiner neuen MRT-kompatiblen Kopfhörer ausgewählt. Die medizinischen Kopfhörer reduzieren den MRT-Lärm erheblich und sorgen für mehr Komfort für den Patienten sowie für eine bessere Kommunikation zwischen Patient und Bediener während MRT-Untersuchungen. Das Produkt ist sowohl für den klinischen Einsatz als auch für die Forschung bestimmt und wird im ersten Halbjahr 2024 auf den Markt kommen.

"Wir bei NordicNeuroLab sind sehr glücklich über unsere Entscheidung zugunsten von USound als Anbieter von MEMS-Lautsprechern für unser neues MRI-kompatibles nordicAudioSystem. In der Entwicklungsphase haben wir zwei Jahre lang mit USound zusammengearbeitet und sind wirklich beeindruckt von der innovativen Technologie, dem hervorragenden Support und der herausragenden Kompetenz des Unternehmens. Die von USound bereitgestellte Technologie versetzt NordicNeuroLab in die Lage, Patienten, die sich einer MRT-Untersuchung unterziehen, ein Audiosystem auf dem neuesten Stand der Technik zu bieten."

-Thomas Lie Omdahl, CEO von NordicNeuroLab

"Wir sind sehr erfreut über die Bekanntgabe eines weiteren wichtigen Meilensteins, den USound erreicht hat. Unser patientensicherer MEMS-Lautsprecher aus der Ganymede-Serie, Achelous UT-P2016, wurde für die Produktion der hochmodernen Kopfhörer von NordicNeuroLab für MRT-Untersuchungen ausgewählt. Diese Zusammenarbeit ist eine wichtige Entwicklung nicht nur für unsere Unternehmen, sondern auch für den medizinischen Sektor. Wir versprechen uns davon viele weitere Innovationen, die dank unserer fortschrittlichen MEMS-Technologie Realität werden."

-Ferruccio Bottoni, USound's CEO

Patientensichere Lautsprecher für MRI-Screenings

Ausschlaggebend für diese Zusammenarbeit war die Entwicklung des Achelous UT-P2016 im Rahmen der Ganymede-Serie von USound. Dieser MEMS-Mikrolautsprecher enthält keine metallischen Komponenten und kann sicher in MRT-Geräten verwendet werden. Metalle können das Magnetfeld stören, das zur Erzeugung eines MRT-Bildes verwendet wird, und ein Sicherheitsrisiko darstellen. Gleichzeitig erzeugen MRT-Untersuchungen einen erheblichen Lärm, was Patienten beunruhigen kann und die Verwendung von Kopfhörern erforderlich macht.

Bislang funktionierten MRT-Kopfhörer pneumatisch. Der Lautsprecher befand sich außerhalb des Geräts, und lange Plastikschläuche verbanden den Schallkopf mit dem Ohr des Patienten. Die neuen MEMS-gesteuerten Over-Ear-Kopfhörer von NordicNeuroLabs bieten ein verbessertes Benutzererlebnis, eine größere Audioleistung und eine stärkere Geräuschunterdrückung, so dass das Screening zu einer weniger stressigen und angenehmeren Erfahrung wird.

Die Bedeutung von Qualitätskopfhörern bei MRT-Untersuchungen

MRT-Untersuchungen werden von Patienten oft gefürchtet, insbesondere von Patienten, die unter Klaustrophobie, Panikattacken und allgemeinen Angstzuständen leiden. Jüngste Berichte haben gezeigt, dass bis zu 13 der Patienten, die sich einer solchen Untersuchung unterziehen, im MRT-Gerät eine Panikattacke erleiden. Einem kürzlich in der National Library of Medicine in den USA veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel zufolge können schwere Angstzustände während einer MRT-Untersuchung dazu führen, dass sich die Patienten bewegen, was zu einer "geringeren Qualität der Bildgebung und der diagnostischen Tests" führt. Darüber hinaus wird beobachtet, dass lebensrettende MRT-Untersuchungen vorzeitig abgebrochen oder vermieden werden. Die neuen MEMS-gesteuerten MRT-Kopfhörer können zusammen mit weiteren Änderungen in der Konzeption von MRT-Geräten dazu beitragen, die Angstsymptome der Patienten zu lindern und die damit verbundenen Risiken während der Untersuchung zu beseitigen.

Über NordicNeuroLab

NordicNeuroLab ist der weltweit führende Hersteller von MRT-kompatiblen medizinischen Geräten für funktionelle MRT-Studien. Diese Techniken liefern einzigartige Informationen, die bei der Diagnose und Überwachung verschiedener neurologischer Erkrankungen wie Schlaganfall und Hirntumoren helfen können. Darüber hinaus werden sie auch bei präoperativen Planungsverfahren eingesetzt und liefern Forschern wertvolle Informationen über die Konnektivität des Gehirns. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lösungen für die funktionelle Bildgebung zu entwickeln und zu vermarkten, um die Patientenversorgung und die klinische Effizienz zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nordicneurolab.com

Über USound

USound ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das MEMS-Lautsprecher herstellt und seine Kunden in die Lage versetzt, neue, revolutionäre Audioprodukte auf den Markt zu bringen. Das Alleinstellungsmerkmal von USound basiert auf radikaler Miniaturisierung, Energieeinsparung und erhöhter Produktionseffizienz. Die Audioprodukte von USound sind durch über 300 Patente geschützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.usound.com

