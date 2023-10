Wenn eine Aktie oder ein Unternehmen die Dividende kürzt ist das für Einkommensinvestoren häufig ein einschneidendes Erlebnis. In der Regel fällt der Aktienkurs. Wir erhalten zukünftig weniger passives Einkommen. Es tut weh… und es ist häufig nicht das Merkmal, warum wir in eine Dividendenaktie investiert haben. Kürzungen gehören zu einem diversifizierten Depot leider dazu. Selbst zuverlässige Aktien wie W. P. Carey ohne offenkundige Probleme können in einigen Fällen eine Senkung vornehmen. Doppelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...