DJ Euroraum-Industrie-PMI im September nahezu stabil

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat im September wie erwartet abgenommen. Wie S&P Global in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank der Einkaufsmanagerindex (PMI) auf 43,4 (August: 43,5) Punkte, was wie erwartet dem Ergebnis der ersten Veröffentlichung entsprach. Ein PMI unter 50 deutet auf eine abnehmende Wirtschaftsaktivität hin.

"Der PMI-Index Produktion lag im gesamten dritten Quartal deutlich unter 50. Wir sind daher ziemlich sicher, dass sich die Rezession im verarbeitenden Gewerbe in diesem Zeitraum fortgesetzt hat", schrieb Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Wahrscheinlich werde es erst im neuen Jahr wieder aufwärts gehen, denn es gebe Gründe für die Annahme, dass die Talsohle des schwer einzuschätzenden Lagerhaltungszyklus erreicht sei.

Laut aktueller Umfrage brach das Neugeschäft so stark ein wie selten zuvor seit Umfragebeginn 1997. Und obwohl die Einkaufspreise erneut stark sanken, waren die Unternehmen um weitere Einsparungen bemüht, bauten erneut Stellen ab und reduzierten sowohl die Einkaufsmenge als auch die Lagerbestände. Folglich sank auch die Produktion ein weiteres Mal.

Gleichzeitig trübten sich die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist auf ein Zehn-Monats-Tief sein. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Nachfrage anzukurbeln, wurden die Verkaufspreise zum fünften Mal hintereinander und so stark reduziert wie selten zuvor in den zurückliegenden 14 Jahren.

Mit Ausnahme Griechenlands (wo der PMI mit 50,3 Punkten hauchdünn im positiven Bereich notierte), ging es in allen anderen von der Umfrage erfassten Ländern bergab. Die stärksten Wachstumseinbußen meldeten auch diesmal wieder Deutschland und Österreich, gefolgt von den Niederlanden und Frankreich. Letztere verharrten so tief im rezessiven Bereich wie seit knapp dreieinhalb Jahren nicht mehr. In Italien und Spanien hingegen verlangsamte sich die Talfahrt gegenüber August.

Deutschlands Industrie-PMI stieg auf 39,6 (39,1) Punkte, Frankreichs sank auf 44,2 (46,9) und Italiens legte auf 46,8 (45,4) Punkte zu.

October 02, 2023

