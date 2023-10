DJ MÄRKTE USA/Weiter steigende Zinsen stehen Aktienerholung im Weg

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Für den Start an den US-Börsen am Montag, zugleich in das letzte Quartal des Jahres, zeichnet sich eine behauptete Tendenz ab. Weil die Jahresschlussperiode traditionell als eine Phase gilt, in der Aktien gut laufen - insbesondere mit Blick auf das Jahresende -, könnten die Akteure wieder risikofreudiger unterwegs sein. "Willkommen im vierten Quartal. Die Märkte sind erleichtert, dass der September und damit auch das dritte Quartal zu Ende sind, nachdem die zweite Hälfte des Quartals nach dem viel versprechenden Juli schwierig war", befindet Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

Mit einem Minus von 4,9 Prozent für den S&P-500-Index war der September der schwächste Monat des bisherigen Jahres, begleitet von einem Anstieg der Renditen auf die höchsten Niveaus seit 2007, einer beharrlich hohen Inflation und der Aussicht auf länger erhöht bleibende Zinsen. Daran ändert sich auch mit Beginn des neuen Börsenmonats zunächst nichts, die Renditen ziehen weiter spürbar an, der Zehnjahreszins liegt bei 4,63 Prozent. Und auch die Ölpreise steigen weiter, was die Inflation hoch halten dürfte.

Für Erleichterung sorgt, dass auf den letzten Drücker eine Haushaltssperre des Staates vermieden werden konnte, nachdem der US-Kongress doch noch einen Übergangshaushalt zustande brachte. Der stellt die Finanzierung der Bundesbehörden aber auch nur bis zum 17. November sicher und sorgt somit für keine Euphorie.

Eher als durchwachsen werden neue Konjunkturdaten aus China zur Kenntnis genommen. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas hat im September zum ersten Mal seit sechs Monaten wieder zugenommen. Allerdings sind im Gegensatz zu den offiziellen Einkaufsmanagerindizes die von Caixin ermittelten Indikatoren für Chinas Industrie- und Dienstleistungssektor im September leicht zurückgegangen, sie liegen aber immerhin weiter im Wachstum anzeigenden Bereich.

Aus den USA wird nach Beginn des Aktienhandels der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes berichtet. Er wird weiter im Schrumpfungsbereich gesehen mit einem Wert von 48,0, nach 47,6 im Vormonat.

AMC mit Beyonce-Fantasie gesucht

Um 2,2 Prozent nach oben geht es vorbörslich für AMC Entertainment. Für Fantasie sorgt ein Bericht im Magazin "Variety", dass die Macher eines Films, der auf der Welttour von Superstar Beyonce basiert, diesen möglicherweise direkt über AMC vertreiben wollen.

Tesla zeigen sich zunächst wenig verändert. Der Elektroautobauer wird voraussichtlich im Tagesverlauf über die Auslieferungen im dritten Quartal berichten.

Weiter voran geht es mit dem Börsengang des deutschen Schuhherstellers Birkenstock. Der will mit seinem geplanten Börsengang in New York bis zu rund 1,6 Milliarden Dollar einsammeln und dafür gut 32,2 Millionen Stammaktien ausgeben. Der Angebotspreis werde voraussichtlich zwischen 44 und 49 Dollar pro Aktie liegen. Von der geplanten Emission bietet Birkenstock selbst rund 10,8 Millionen Aktien an, die restlichen rund 21,5 Millionen Aktien verkauft das Beteiligungsunternehmen L Catterton, hinter der der Luxusmodekonzern LVMH steht.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,10 +5,0 5,05 68,0 5 Jahre 4,67 +5,7 4,61 67,1 7 Jahre 4,67 +5,7 4,62 70,5 10 Jahre 4,63 +5,2 4,58 74,9 30 Jahre 4,75 +4,4 4,70 77,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:07 Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0535 -0,3% 1,0564 1,0582 -1,6% EUR/JPY 157,75 -0,2% 158,13 157,98 +12,4% EUR/CHF 0,9638 -0,4% 0,9679 0,9682 -2,6% EUR/GBP 0,8660 -0,1% 0,8672 0,8671 -2,1% USD/JPY 149,73 +0,1% 149,65 149,30 +14,2% GBP/USD 1,2166 -0,2% 1,2186 1,2203 +0,6% USD/CNH (Offshore) 7,2997 -0,0% 7,3054 7,2893 +5,4% Bitcoin BTC/USD 28.286,36 +4,1% 28.038,42 26.917,19 +70,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 91,39 90,79 +0,7% +0,60 +17,5% Brent/ICE 92,81 92,20 +0,7% +0,61 +13,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.837,88 1.848,63 -0,6% -10,75 +0,8% Silber (Spot) 21,70 22,18 -2,2% -0,48 -9,5% Platin (Spot) 901,10 905,78 -0,5% -4,68 -15,6% Kupfer-Future 3,69 3,73 -0,9% -0,03 -3,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

