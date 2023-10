EQS-News: 4finance S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

02.10.2023 / 16:44 CET/CEST

4finance startet Prozess zur EUR-Anleihen-Refinanzierung Anleiheänderungsprozess folgt Beratung mit Anleihegläubigern und Erhalt von unterstützenden Rückmeldungen.

Angebot zur Reduzierung der Verbindlichkeiten von bis zu 20 % und Kontinuität für die wachsende Zahl von Privatanlegern2. Oktober 2023. Die 4finance Holding S.A. (die "Gruppe"), einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digitale Konsumentenkredite spezialisiert hat, gibt bekannt, den formellen Prozess zur Verlängerung der Laufzeit der EUR 2025-Anleihe bis Mai 2028 engeleitet zu haben. Die formelle Bekanntmachung der Einladung über die Änderung der Anleihebedingungen abzustimmen, wurde heute im Bundesanzeiger und auf der Website der Gruppe mit ergänzenden Dokumenten veröffentlicht.



Seit Veröffentlichung der letzten Ergebnisse zum zweiten Quartal hat sich 4finance mehrheitlich mit den größeren Anleihegläubigern, sowohl professionelle als auch größere Privatanleger, beraten, und erhielt breite Zustimmung zu den vorgeschlagenen Änderungsbedingungen. Bei erfolgreicher Verabschiedung der Änderungen erhalten alle Inhaber der EUR-Anleihen, die an der Abstimmung teilgenommen haben, eine Teilnahmeprämie in Höhe von 1,25 Prozent.



Die Gruppe schlägt außerdem vor, die Anleihen durch eine Neugestaltung der Kündigungsstruktur , die Aufnahme der philippinische Tochtergesellschaft als weiteren Garantiegeber, eine Reduzierung des Emissionsvolumens um 20% durch die Stornierung von 4finance Anleihen im Wert von 15 Mio. EUR, die sich bereits im Besitz der Gruppe befinden, sowie der Einräumung einer Put-Option in Höhe von 15 Mio. EUR zum Nennwert im Februar 2025, zu verbessern. Weitere Einzelheiten finden Sie untenstehend in den Erläuterungen zu dieser Mitteilung und in der Einladung zur Abstimmung.



Kieran Donnelly, CEO von 4finance, erläutert, "Im Laufe der Jahre haben wir stets einen proaktiven Ansatz gewählt, um unsere Verbindlichkeiten verantwortungsvoll zu verwalten. Aus diesem Grund wenden wir uns lange vor der Fälligkeit im Februar 2025 an unsere Investoren. Unser Geschäft läuft gut, unsere Bilanz ist stark und liquide. Diese Änderung nutzt diese Stärken für eine weitere Verbindlichkeitsreduzierung um 20% und verbessert die Kreditwürdigkeit durch ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil. Wir freuen uns, dass dieser Prozess eine Erleichterung für unsere große, wachsende Gruppe von Privatanlegern darstellt."



James Etherington, CFO von 4finance, erläutert, "Wir schätzen den positiven Dialog, den wir vor Beginn dieses Prozesses mit den Anleihegläubigern hatten, da wir uns stets bemühen, sowohl unseren Privatanlegern als auch unseren institutionellen Anlegern mit beiden Anleihen Rechnung zu tragen."



Aalto Capital (München) und Gottex Brokers agieren als Financial Advisor für die Gruppe. Die Inhaber der EUR 2025-Anleihen werden gebeten, sich direkt an Aalto Capital oder Gottex (Kontaktdaten siehe unten) zu wenden, um weitere Informationen über das Verfahren zur Änderung der Anleihebedingungen zu erhalten.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



4finance Email: investorrelations@4finance.com Email: press@4finance.com

Aalto Capital (München) Email: manfred.steinbeisser@aaltocapital.com +49 175 2668901 Gottex Brokers Email: jonatan.gonn@gottexsecurities.com +46 8 665 64 54 Diese Mitteilung enthält Insiderinformationen im Sinne der Marktmissbrauchsverordnung.

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Unsicherheiten und Veränderungen der Umstände. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen.



Weitere Informationen zum Änderungsprozess

Der Abstimmungszeitraum ist vom 18. bis 25. Oktober 2023. Das Ergebnis wird voraussichtlich kurz danach bekannt gegeben. Sollte das erforderliche Quorum von 50 % nicht erreicht werden, könnte eine zweite Abstimmung mit einem Quorum von 25 % stattfinden. Die vollständigen Unterlagen sind auf der Website der Gruppe unter https://www.4finance.com/investors-and-media/bonds abrufbar.

Die derzeitige Fälligkeit der EUR 2025-Anleihen ist im Februar 2025, also weit über ein Jahr entfernt. Die Gruppe erachtet die frühzeitige Adressierung des Themas der Anleihenrefinanzierung, und dies vor allem in partnerschaftlicher Kommunikation mit ihren Investoren, als richtigen Schritt. Bei der Beurteilung ihrer Refinanzierungsalternativen hat die Emittentin folgende Ziele verfolgt: (i) Sicherstellung eines ausgewogenen Fälligkeitsprofils, das zeitlich und volumenmäßig in etwa gleichmäßig auf mindestens zwei Anleihen verteilt ist, (ii) Sicherstellung, dass die Emittentin ihren guten Ruf im Kapitalmarkt, den sie in den letzten zehn Jahren durch die Emission und Refinanzierung mehrerer verschiedener Anleihen erworben hat, aufrechterhält, und (iii) Durchführung eines effizienten und zeitnahen Verfahrens.

Die Gruppe hält ein Änderungsverfahren für ein geeignetes Instrument, um diese Refinanzierungsziele zu erreichen.



4finance strebt die Laufzeitverlängerung der Anleihe über diesen Weg an, da diese viele positive Eigenschaften sowohl für 4finance als auch für die Inhaber haben: Volumen und Währung passend für die angestrebte Kapitalstruktur der Gruppe;

Breit gestreute Investorenbasis mit einer Mehrheit von Privatanlegern, was bei einer traditionellen Refinanzierung schwer erneut zu erreichen ist;

Die Notierung im Frankfurter Prime Standard bietet eine gute Handelsliquidität mit Kursen nahe zum Nennwert;

effizienter Abwicklungsprozess und die Möglichkeit, die Treue der Anleger durch die Zahlung eines Änderungsentgelts zu belohnen. Die Gruppe ist der Ansicht, dass speziell bei dieser Anleihe, eine Refinanzierung über eine Laufzeitverlängerung effizienter ist als eine 'traditionelle' Refinanzierung über eine neue Anleiheemission. Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals hat sich die Gruppe mit führenden Anlegern, die sowohl professionelle als auch größere Privatanleger repräsentieren, beraten. Das Management ist von der breiten Unterstützung ermutigt worden und möchte den Anleihegläubigern für ihr Engagement und nützliches Feedback danken, von dem ein Großteil in die jetzigen Änderungsvorschläge eingeflossen ist.

Neben der Verlängerung der Laufzeit schlägt die Gruppe Folgendes vor: die Kündigungsstruktur neu anzupassen, um die neue Laufzeit widerzuspiegeln, indem sie im Laufe der Zeit bis 2028 von 104% auf den Nennwert sinkt;

Bereitstellung von Liquidität in Höhe von bis zu 15 Mio. EUR zur derzeitigen Fälligkeit im Februar 2025; über eine Put-Option wird den Anlegern eine zusätzliche Flexibilität angeboten, insbesondere denjenigen, die Beschränkungen hinsichtlich Fälligkeiten haben;

Vorbehaltlich einer erfolgreichen Verabschiedung der Änderungen sollen 15 Mio. EUR an Schuldverschreibungen eingezogen und die philippinische Tochtergesellschaft als weiteren Garantiegeber hinzugefügt werden

Über 4finance

Die im Jahr 2008 gegründete 4finance ist einer der größte Anbieter in Europa, der sich auf digital Konsumentenkredite spezialisiert hat. 4finance bietet sein Geschäft in 10 Ländern an

Basierend auf innovativer, digitaler Analyse und einem hohen Automatisierungsgrad in allen Bereichen, konnte 4finance rasch wachsen und bis heute Kredite in Höhe von mehr als 10 Milliarden Euro in Form von Einmalzahlungen, Ratenkrediten und Kreditlinien vergeben.

4finance betreibt ein Portfolio führender Marken, über welche das Unternehmen als verantwortungsbewusster Kreditgeber einfache, bequeme und transparente Produkte für Millionen von Kunden anbietet, die von herkömmlichen Anbietern typischerweise unterversorgt sind.



4finance mit ihren Büros in Riga (Lettland), London und Luxemburg ist derzeit in 10 Ländern weltweit tätig. Die Gruppe bietet auch Einlagen sowie Verbraucher- und KMU-Kredite über ihre Tochtergesellschaft TBI Bank an, ein in der EU zugelassene Bank, mit operativem Geschäft hauptsächlich in Bulgarien, Rumänien und Griechenland.





