In der enorm schwierigen Lage an der Börse hat die BASF Aktie in den letzten Tagen bei 40,14/40,50 Euro eine wichtige und starke charttechnische Unterstützungszone bestätigen können. Nach einem Kursrutsch auf 40,48 Euro, die am 9. Oktober erreicht wurden, konnte sich der Aktienkurs von BASF in den letzten Tagen erholen und in der Spitze am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...