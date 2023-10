Hamburg (ots) -Katja Riemann, die am 1. November 1963 im niedersächsischen Kirchweyhe geboren wurde, erhielt schon für ihre erste TV-Hauptrolle ("Sommer in Lesmona") einen Grimme-Preis. Seitdem prägt die Schauspielerin mit unterschiedlichsten Rollen die deutsche Filmlandschaft. Anlässlich ihres 60. Geburtstags wird sie im NDR Fernsehen und in der ARD Mediathek mit einem umfangreichen Filmpaket geehrt. Dazu gehört Katja von Garniers Kinohit "Bandits" aus dem Jahr 1997, für den Riemann mit den anderen beiden Hauptdarstellerinnen Jasmin Tabatabai und Nicolette Krebitz auch den mit Gold ausgezeichneten Soundtrack schrieb und Schlagzeug spielte, genauso wie die Komödie "Türkisch für Anfänger". In Bora Dagtekins Kinofilm war sie u. a. zum ersten Mal zusammen mit Elyas M'Barek zu sehen. Den Anfang im NDR Fernsehen machen die ersten drei Teile der ARD-Serie "Unsere wunderbaren Jahre" von 2020, inszeniert von Elmar Fischer nach dem gleichnamigen Roman von Peter Prange, mit Riemann als Patriarchin einer Fabrikanten-Dynastie.Das Filmpaket im Einzelnen:NDR FernsehenSonnabend, 21. Oktober, 20.15 Uhr "Unsere wunderbaren Jahre" (Teil 1)Sonnabend, 21. Oktober, 21.45 Uhr "Unsere wunderbaren Jahre" (Teil 2)Sonnabend, 21. Oktober, 23.15 Uhr "Unsere wunderbaren Jahre" (Teil 3)Freitag, 27. Oktober, 1.30 Uhr "Türkisch für Anfänger"Sonnabend, 28. Oktober, 21.45 Uhr "Bandits"Sonnabend, 28. Oktober, 23.35 Uhr "Die Relativitätstheorie der Liebe"Dienstag, 31. Oktober, 2.50 Uhr "Kleine Schiffe"Die ARD Mediathek bietet zusätzlich noch folgende Filme mit Katja Riemann:"Freundinnen - Alle für eine""Die Diebin & der General""Der Job seines Lebens""Wieder im Amt - Der Job seines Lebens 2"Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5629638