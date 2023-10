Die Fifa-Ära ist vorbei, mit EA FC hat EA Sports jedoch einen Nachfolger präsentiert bei dem zwar manches anders, aber doch auch vieles gleich geblieben ist - leider auch Bugs, die Spieler in den Wahnsinn treiben. Jahr für Jahr greifen Fußballfans zum neuen Teil der Fifa-Reihe, die ab sofort EA FC heißt, um sich am Ende über Gameplay, Momentum und tiefgreifende Bugs in den verschiedenen Modi aufzuregen. Dennoch wird auch im darauf folgenden Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...