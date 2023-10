Baierbrunn (ots) -Rente? Für den Sänger Bela B, der seit Jahrzehnten mit seiner Band "Die Ärzte" bekannt ist, Fehlanzeige. "Rente findet nicht statt", so der 60-Jährige im Interview mit der aktuellen Ausgabe des Gesundheitsmagazins "Apotheken Umschau". Ein Interview mit der "Rentner-Bravo" ist für Bela B aber konsequent: "1988 waren wir die beliebteste Band in der 'Bravo'. Insofern schließt sich hier ein Kreis".Seit 2010 setzt sich der Sänger für sauberes Trinkwasser ein, bezeichnet sich als "Aktivist im Rahmen seiner Möglichkeiten": "Meine Möglichkeit ist vor allem die Bühne." Er sitzt im Beirat der NPO "Viva con Agua", engagiert sich für ein Projekt, bei dem es darum geht, Konzerte nachhaltiger zu gestalten.Und gibt sich zurückhaltend: "Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich mich profilieren möchte, wenn ich mich für eine soziale Sache ausspreche. Die 'Viva con Agua'-Gründer sagen immer zu mir: 'Du kannst jetzt wirklich auch einfach mal erzählen, was du hier seit Jahren machst.' Ich bin da vorsichtiger."Ist man, wenn man viel Geld verdient, auch verpflichtet zu geben? Bela B sieht es so: "Ich brauche keine Ferraris oder teure Uhren. Mir geht es heute viel besser, als ich vor 20 Jahren gedacht hätte."Das gesamte Interview lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Apotheken Umschau 10B/2023.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10B/2023 ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/Apotheken.Umschau/), Instagram (https://www.instagram.com/apotheken_umschau/) und YouTube (https://www.youtube.com/c/apothekenumschautv).Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5631558