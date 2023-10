Flammenwerfer-Merch, Hate-Speech-Durchsagen, ICE im All - was würde passieren, wenn Elon Musk die Deutsche Bahn übernimmt? Reddit-Nutzer:innen haben darauf witzige Antworten, die aber zum Teil verstörend nah am Vorstellbaren sind. Bei Twitter ist nach der Übernahme durch Elon Musk praktisch kein Stein mehr auf dem anderen geblieben. Nicht einmal mehr Name und Logo durfte der Kurznachrichtendienst behalten. Keine unspannende Frage ist daher, wie sich ...

