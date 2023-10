Osnabrück (ots) -Chef-Klimaverhandlerin Morgan warnt vor Platzen des Klimagipfels wegen Nahost-KriegOsnabrück. Deutschlands Chef-Klimaschutzverhandlerin Jennifer Morgan hat vor einem Platzen des für Ende November geplanten Klimagipfels wegen des Nahost-Krieges gewarnt. "Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass die Weltgemeinschaft Ende November zum Klimagipfel in Dubai zusammenkommt", sagte die Außenstaatssekretärin im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Denn am Rande bieten sich auch viele Gelegenheiten für Austausch und bilaterale Treffen von Staats- und Regierungschefs."Deutschland behalte die COP28-Konferenz neben den intensiven Bemühungen, die die Krisendiplomatie im Nahen Osten abverlange, in den Augen, so Morgan, denn "für die Klimakrise braucht es globale Lösungen. Und die Weichen für eine klimaneutrale Zukunft müssen jetzt gestellt werden."Auf dem Weltklimagipfel in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate soll ab Ende November eine Bilanz der bisherigen Anstrengungen gezogen werden, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Bislang haben die Staats- und Regierungschefs von mehr als 100 Ländern ihr Kommen zugesagt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5631840