Seattle (ots/PRNewswire) -Highspot bringt einen neuen generativen digitalen KI-Assistenten auf den Markt. Der Assistent automatisiert, generiert, berät und unterstützt Vertriebsteams bei allen Aktivitäten, um die Vertriebsproduktivität zu steigernHighspot, die Sales Enablement-Plattform zur Steigerung der Vertriebsproduktivität, kündigte heute den Herbst-Launch 2023 an. Sie enthält den Highspot Copilot, einen generativen digitalen Assistenten mit künstlicher Intelligenz (KI), mit dem Unternehmen ihre Vertriebsteams schneller ausrüsten, schulen, coachen und ihre Leistungen analysieren können. Diese neuen Funktionen erscheinen zu einem Zeitpunkt, an dem die Akzeptanz von Highspot weltweit weiter zunimmt. In den letzten 12 Monaten wurden mehr als 15 Millionen Nutzer über die Plattform miteinander verbunden.Unternehmen weltweit räumen der Vertriebsproduktivität Priorität ein, wodurch Investitionen in das Sales Enablement begünstigt werden. Laut einer Studie von Gartner® ist "das Subsegment Sales Enablement im Jahr 2022 mit 35,7 % nach einem Wachstum von 19,7 % im Jahr 2021 erneut stark gewachsen". (Market Share Analysis: CRM Sales Software, Worldwide, 2022, Okt. 2023 [Marktanteilsanalyse: CRM-Vertriebssoftware, weltweit]. Gartner ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und international und wird in dieser Veröffentlichung mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.)Highspot beschleunigt die Einführung von Sales Enablement-Technologien durch neue generative KI- und Analysefunktionen sowie erweiterte Technologieintegrationen, die den Kunden eine einheitliche Plattform für die Definition, Umsetzung und Messung ihrer strategischen Wachstumsinitiativen bieten. Benutzerfreundlichkeit, Governance und hohe Annahmeraten sind die Hauptgründe, warum sich Unternehmen wie Baker Tilly, Deluxe, Qualtrics, Ritchie Bros. und andere für den Umstieg auf Highspot entschieden haben."Die Produktivität des Vertriebs ist ein zentrales Thema in der Unternehmensführung, aber Sales Enablement stand bisher oft nicht zur Debatte", sagt Robert Wahbe, der CEO von Highspot. "Heute ändert sich das. Highspot Copilot integriert leistungsstarke und benutzerfreundliche Funktionen der generativen KI in unsere einheitliche Plattform, die in Kombination mit einer neuen Analysetiefe für die wichtigsten Erfolgsmetriken die Umsetzung von Go-to-Market-Strategien in Vertriebserfolge ermöglicht."Highspot Copilot steigert die Geschwindigkeit und die Wirkung von Enablement-Programmen enormGenerative KI ist in der Lage, die Effizienz und Wirkung von Sales Enablement zu potenzieren, indem Wachstumsinitiativen von Unternehmen konsistent in Umsatzleistung umgesetzt werden. Highspot Copilot ist ein digitaler Assistent, der Vertriebsmitarbeiter, Marketingfachleute und Enablement-Experten bei den folgenden Aufgaben unterstützt:- Automatisieren: In Sekundenschnelle präzise Inhaltsbeschreibungen, Zusammenfassungen von Besprechungen, Aktionspläne und vieles mehr erstellen- Beraten: Problemlos die Fähigkeiten, Leistungen und die Einsatzbereitschaft von Vertriebsmitarbeitern in großem Umfang durch Analyse realer Verkaufsgespräche beurteilen- Mitgestalten: Personalisierte, von der KI erzeugte E-Mails, digitale Verkaufsräume (Digital Rooms) und maßgeschneiderte Unterlagen zur Vorbereitung von Verkaufsgesprächen mit nur einem einzigen Mausklick erstellen- Jede Frage beantworten: Sofort Antworten auf Fragen in natürlicher Sprache auf der Grundlage unternehmensspezifischer Highspot-Inhalte erhaltenDie "Initiative Scorecard" unterstützt durch die Analyse von Schlüsselindikatoren den Erfolg von Wachstumsinitiativen in einer einheitlichen AnzeigeStrategische Wachstumsinitiativen - von der Einführung neuer Produkte bis hin zur Erschließung neuer Märkte - wurden in der Vergangenheit anhand verzögerter Indikatoren wie Pipeline-Umsetzung und Gewinnraten gemessen. Dies schränkt den Erfolg ein und behindert die Agilität. Highspots neue "Initiative Scorecard" stellt wichtige Erfolgsindikatoren für Vertriebsteams bereit und unterstützt Unternehmen bei der Analyse der Auswirkungen von Enablement-Programmen. Dieser technologische Durchbruch ermöglicht neue Einblicke in die Leistung von Initiativen und unterstützt wirkungsvoll Strategien auf Vorstandsebene.Die kürzlich eingeführte Funktion "Meeting Intelligence" von Highspot, die mit Gong, Microsoft Teams und Zoom genutzt werden kann, ermöglicht die Erstellung von Besprechungsprotokollen, Rubriken, Zusammenfassungen und mehr und ist eine wichtige Datenquelle für die "Initiative Scorecard". Sie zeigt, wie die Initiativen in den Besprechungen mit den Geschäftskunden abschneiden.Erweiterte Integration von Microsoft Dynamics 365Highspot bietet zahlreiche neue Funktionen, die die bestehende Dynamics 365-Integration verbessern. Dazu gehört Engagement Genomics - eine KI-gesteuerte Inferenz, die automatisch die freigegebenen Marketing-/Vertriebsinhalte von Vertriebsmitarbeitern mit den entsprechenden Konten, Leads, Kontakten und Verkaufschancen in Dynamics 365 verbindet und so ein vollständiges Bild des erzielten Umsatzvolumens für Inhalte, Plays und Initiativen bietet. Neben der Bereitstellung der gesamten Angebotspalette der Highspot-Plattform für Dynamics 365-Nutzer erweitert das Unternehmen auch die Integrationen im gesamten Microsoft-Umfeld, von Microsoft Teams bis hin zum Azure OpenAI Service.Wenn Sie mehr über das neue Produktangebot von Highspot erfahren möchten, fordern Sie eine Demo an.Über Highspot Highspot ist die Sales Enablement-Plattform zur Steigerung der Vertriebsproduktivität. Mit Highspot erhöhen Unternehmen die betriebliche Effizienz ihrer Vertriebsprozesse und tragen dafür Sorge, dass ihren Vertriebsmitarbeitern alle Ressourcen zur Hand gegeben werden, um konsistentes Umsatzwachstum zu erzielen. Kunden, die ihre Vertriebsteams mit Highspot ausrüsten, schulen und coachen, erhöhen die Produktivität ihrer Vertriebsmitarbeiter, verstärken die Pipeline-Generierung und verbessern die Gewinnraten. Highspot hat seinen Hauptsitz in Seattle und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum.