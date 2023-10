Der frühere UBM-COO Martin Löcker wechselt zur CA Immo und übernimmt ab Januar 2024 als Group Head of Development die Verantwortung für alle Entwicklungs-, Bau- und Technik-Aktivitäten. In dieser Funktion verantwortet er künftig unter anderem auch die Agenden von Matthias Schmidt, der das Unternehmen Ende 2023 verlassen wird, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen, wie es heißt. Martin Löcker zu seiner neuen Aufgabe: "Die Fähigkeit, zukunftsfähige und wirtschaftlich erfolgreiche Immobilien zu entwickeln, ist der entscheidende Wettbewerbsvorteil für Immobilienunternehmen, heute mehr denn je. Gerade im aktuellen Marktumfeld sind ernst gemeinte Nachhaltigkeit in Verbindung mit echtem Mehrwert für die Nutzer ...

