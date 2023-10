Berlin (ots) -Corinna Enders (46) hat heute ihr Amt als Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Energie-Agentur (dena) angetreten. Gesellschafter und Aufsichtsrat der dena hatten sie Ende Juli 2023 bestellt. Die Juristin führt die Geschäfte nun gemeinsam mit KristinaDie Deutsche Energie-Agentur GmbH hat eine neue Chefin. Corinna Enders, bisherige Geschäftsführerin der Zukunft - Umwelt - Gesellschaft (ZUG) gGmbH, hat am heutigen Tag ihr neues Amt als Vorsitzende der Geschäftsführung der dena angetreten. "Ich freue mich sehr auf diese spannende und verantwortungsvolle Aufgabe", so Enders. "Die dena hat eine beeindruckende Entwicklung genommen im Laufe der über 20 Jahre seit ihrer Gründung. Die Fachexpertise ihrer mittlerweile rund 550 Mitarbeitenden findet in der gesamten Branche große Anerkennung, und ihre Beratung im politischen Diskurs ist gleichermaßen versiert wie hochgeschätzt. Die dena ist ein wichtiger Akteur in Sachen Energiewende und Klimaschutz. Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Rolle der dena als Vordenkerin und Ermöglicherin der Transformation zur Klimaneutralität zu stärken und weiter auszubauen - zusammen mit diesem ausgezeichneten Team und meiner Geschäftsführungskollegin Kristina Haverkamp. Wir stehen in unserer Gesellschaft vor der Riesenherausforderung, unser gesamtes Wohlstandsmodell umzubauen und hierfür die Akzeptanz in der Breite zu gewinnen und langfristig zu erhalten - all dies vor dem Hintergrund nahezu permanenter Krisen in Europa und der Welt. Dass uns das gelingt, dazu will ich mit der dena einen substanziellen Beitrag leisten."Der Aufsichtsratsvorsitzende der dena, Stefan Wenzel, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), erklärt zum heutigen Start der neuen dena-Chefin: "Ich freue mich sehr darüber, dass Corinna Enders nun ihre vielfältigen Aufgaben bei der dena anpacken kann. Sie hat in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich ein großes öffentliches Unternehmen geführt, sie kennt die Schlüsselthemen von Energiewende und Klimaschutz und das internationale Parkett. Ich bin mir sicher, dass die dena unter ihrer Führung und gemeinsam mit der Geschäftsführerin Kristina Haverkamp entscheidend zur Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft hin zur Klimaneutralität beitragen kann."Corinna Enders ist Volljuristin. Seit Januar 2018 war sie als Geschäftsführerin der ZUG tätig. Dort hat sie die Gesellschaft, gemeinsam mit einem kaufmännischen Geschäftsführer, auf inzwischen rund 750 Mitarbeitende aufgebaut. Zuvor war sie zwischen 2016 und 2017 sowie von 2008 bis 2012 in verschiedenen Funktionen im Bundesumweltministerium tätig. Im Zeitraum 2012 bis 2016 arbeitete sie als stellvertretende ständige Vertreterin beim Umweltprogramm (UNEP) und beim Siedlungsprogramm (UN-Habitat) der Vereinten Nationen an der Deutschen Botschaft in Nairobi, Kenia.Ihre Vertragslaufzeit bei der dena beträgt drei Jahre. Corinna Enders ist Bundesbeamtin und wird für die Laufzeit ihres Geschäftsführungsvertrages beurlaubt, wie zuvor bereits für ihre Tätigkeit bei der ZUG gGmbH.Über die Deutsche Energie-Agentur (dena)Die Deutsche Energie-Agentur (dena) ist ein Kompetenzzentrum für angewandte Energiewende und Klimaschutz. Die dena betrachtet die Herausforderungen einer klimaneutralen Gesellschaft und unterstützt die Bundesregierung beim Erreichen ihrer energie- und klimapolitischen Ziele. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 entwickelt die Agentur Lösungen, setzt diese in die Praxis um und bringt Partner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und allen Teilen der Gesellschaft zusammen - national wie international. Die dena ist eine Projektgesellschaft und ein öffentliches Unternehmen im Bundeseigentum. Gesellschafter ist die Bundesrepublik Deutschland. Weitere Informationen unter: https://www.dena.de/startseite/Pressekontakt:Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)Volker Kamm, PressesprecherChausseestraße, 128 a, 10115 BerlinTel: +49 (0)30 66 777-622E-Mail:presse@dena.deInternet: www.dena.deOriginal-Content von: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43338/5632144