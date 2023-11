Gelnhausen (ots) -Der Ratgeber "Refresh! 21 Tage, die dein Leben verändern" von Prof. Dr. Andreas Stoffers aus Hanoi/Vietnam, welches zunächst in Vietnam erfolgreich veröffentlicht wurde, bietet dem Leser eine unterstützende und begleitende Coaching-Erfahrung durch den Autor.Es konzentriert sich darauf, wie man seine eigenen Stärken entdecken und nutzen kann, Hindernisse überwindet und kluge Entscheidungen trifft. Dabei werden westliche und östliche Denkweisen kombiniert, um den Leser auf seiner persönlichen Entwicklung zu begleiten. Die 21-tägige Reise, die das Buch bietet, verspricht eine transformative Erfahrung, die das Leben nachhaltig verändern kann.Zum Buch:Refresh! 21 Tage, die dein Leben verändernvon Prof. Dr. Andreas Stoffers, 276 Seiten, 11,99 Euro, ISBN: 9783910799011Zum Autor:Prof. Dr. Andreas Stoffers hat privat und beruflich in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Was er in diesem Buch schreibt, ist durch seine eigene Erfahrung abgedeckt: Vom Scheitern bis zum wiederholten Erfolg. Er war Bundeswehroffizier, arbeitete bei einer Behörde, war Führungskraft der Deutschen Bank in Deutschland und Vietnam, hatte eine eigene Beratungsfirma, war ehrenamtlicher Handelsrichter und hauptberuflich Managementprofessor an einer Hochschule. Inzwischen ist er in Hanoi/Vietnam Landesdirektor einer deutschen Stiftung und anerkannter Wirtschaftsexperte.Auf seinem persönlichen Entwicklungsweg hat Andreas Stoffers viel Wissen von seinen Coaches erworben, wofür er sehr dankbar ist. Deshalb möchte er auch seine deutschen Leser mit diesem seinem Buch inspirieren. Ganz gleich, ob der Leser sich gerade noch in der Ausbildung befindet, seinen Berufs-/Studienabschluss gemacht hat oder schon seit vielen Jahren im Berufsleben steht, das 21-Tage-Programm in diesem Buch wird sicher helfen."Triff die kleinen Entscheidungen des Lebens schnell, aber wohlüberlegt, und lass dir nicht davon deine Lebenszeit stehlen."Sie wollen mehr zum Buch erfahren? Auf der Seite www.andreasstoffers.de finden Sie weitere Informationen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5640276