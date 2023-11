Siemens Energy gerät erneut unter die Räder. Aktie verliert an einem Tag 36 % aufgrund der Nachricht, dass Siemens Energy eine staatliche Bürgschaft in Milliardenhöhe.Die Aktie von Siemens Energy (DE000ENER6Y0) befand sich am letzten Donnerstag zum wiederholten Male in diesem Jahr im freien Fall. Am Vormittag brach der Kurs um 36 % auf ein Rekordtief bei 6,84 Euro ein. Dieser Kursverfall kam aufgrund der Tatsache, dass der Konzern nun bestätigt mit dem deutschen Bund Verhandlungen über eine Milliardenbürgschaft zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...