SEATTLE (dpa-AFX) - Amazon -Gründer Jeff Bezos verlegt seinen offiziellen Wohnsitz nach fast 30 Jahren von Seattle nach Miami. Er wolle näher zu seinen Eltern und dem Geschäft seiner Weltraumfirma Blue Origin sein, schrieb Bezos in der Nacht zum Freitag bei Instagram. Er war 1994 von New York ins regnerische Seattle gezogen, um dort einen Online-Buchhändler zu gründen. Im Instagram-Beitrag veröffentlichte er auch ein kurzes Video mit einem Rundgang durch das erste Amazon-Büro in einer Garage.

Der 59-jährige Bezos besitzt auch Immobilien unter anderem in Washington, New York und Los Angeles sowie eine Ranch in Texas, von der aus Raketen von Blue Origin starteten. Inzwischen wird dafür verstärkt der Weltraumbahnhof Cape Canaveral genutzt, wie Bezos betonte. Die Nachrichtenagentur Bloomberg führt Bezos in der Rangliste der reichsten Menschen auf Platz drei mit einem geschätzten Vermögen von etwa 161 Milliarden Dollar./so/DP/zb