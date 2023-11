DJ Vonovia konkretisiert Jahresprognose und nennt Ziele für 2024

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia hat nach den ersten neun Monaten die Prognose für das Gesamtjahr konkretisiert. Den für die Dividende maßgeblichen operativen Gewinn FFO sieht der DAX-Konzern nun in der Mitte der Zielspanne 1,75 bis 1,95 Milliarden Euro, also in der Größenordnung 1,85 Milliarden. Das EBITDA total soll nun am unteren Ende der Spanne 2,6 bis 2,85 Milliarden landen.

In den ersten neun Monaten sank der FFO auf 1,45 Milliarden Euro von 1,58 Milliarden, je Aktie betrug der 1,78 Euro nach 1,98. Unter dem Strich ergab sich infolge deutlicher Portfolio-Bewertungsverluste im Neunmonatszeitraum ein Verlust, im dritten Quartal ein Gewinn.

Vonovia traut sich bereits eine Prognose für 2024 vor: Der FFO soll moderat unter Vorjahresniveau landen, bereinigtes EBITDA und Mieterlöse auf Vorjahresniveau.

