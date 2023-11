DJ MÄRKTE USA/Börsen nach Jobdaten freundlich erwartet - Apple schwach

NEW YORK (Dow Jones)--Nach bereits deutlichen Kursgewinnen in der laufenden Woche dürfte es zum Start am Freitag an der Wall Street weiter nach oben gehen. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,4 Prozent zu. In den vergangenen Tagen hatten gesunkene Marktzinsen nach taubenhaft angekommenen Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell den Aktien Auftrieb gegeben. Am Markt geht man überwiegend davon aus, dass die Fed keine weitere Zinserhöhung im aktuellen Zyklus vornehmen wird, obwohl sich die Notenbank diese Option offengehalten hat.

Rückenwind für diese Erwartung kommt vom US-Arbeitsmarktbericht für Oktober. Denn der Stellenzuwachs ist niedriger ausgefallen als von Ökonomen erwartet. Das mahnt zum einen zu Vorsicht im Hinblick auf die Konjunktur, zum anderen dürften davon eher dämpfende Wirkungen auf die Inflation ausgehen.

Konjunkturseitig folgen im Handelsverlauf noch der Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor in zweiter Lesung und der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe jeweils für Oktober.

Renditen geben deutlich nach - Dollar auf Fünfwochentief

Am Anleihemarkt geben die Renditen nach den Arbeitsmarktdaten weiter kräftig nach - im Zehnjahresbereich um 12 Basispunkte auf 4,54 Prozent. Vom jüngsten Hoch knapp unter 5 Prozent sind sie damit inzwischen weit entfernt.

Der Dollar fällt mit den Renditen auf ein Fünfwochentief zum Euro. Der Euro steigt auf 1,0707 Dollar. Der Dollar-Index sinkt um 0,8 Prozent.

Der Goldpreis profitiert von den sinkenden Marktzinsen und dem schwachen Dollar. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 16 Dollar auf rund 2.000.

Apple nach Zahlen im Minus - Expedia gesucht

Apple werden vorbörslich 1,8 Prozent schwächer gesehen. Der iPhone-Hersteller hat auch für sein viertes Geschäftsquartal einen Umsatzrückgang ausgewiesen, auch wenn der Umsatz immer noch höher ausfiel als von Analysten erwartet. Dabei schrumpfte das Chinageschäft überraschend deutlich. In China dürfte Apple weiter mit der dortigen Konjunkturschwäche und der Konkurrenz durch chinesische Anbieter zu kämpfen haben, deutete Apple-Finanzchef Luca Maestri an.

Expedia legen um gut 10 Prozent zu. Die Reiseplattform hat überraschend gute Zahlen vorgelegt und von einer ungebrochen hohen Nachfrage berichtet. Dagegen geben die Titel der Hotelbuchungsplattform Booking Holdings 3,1 Prozent nach. Das Unternehmen hat zwar ein Rekordquartal vermeldet, doch hat die Aktie seit Jahresbeginn schon um über 40 Prozent zugelegt. Hier dürften die guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen genutzt wurden.

Starbucks will die Zahl seiner Filialen bis 2030 weltweit auf 55.000 ausweiten. Derzeit betreibt die Kaffeekette gut 38.000. In den USA sollen neue Geschäftsformate an den Start gehen, die auf Abholung und Drive-Through ausgerichtet sind. Die Aktie legt vorbörslich um 9,5 Prozent zu.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,86 -11,3 4,97 43,7 5 Jahre 4,49 -14,8 4,64 49,0 7 Jahre 4,54 -13,4 4,68 57,3 10 Jahre 4,54 -12,2 4,66 65,9 30 Jahre 4,73 -7,3 4,81 76,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr., 8:34 Uhr Do, 17:27 Uhr % YTD EUR/USD 1,0707 +0,8% 1,0634 1,0612 +0,0% EUR/JPY 160,01 +0,2% 159,76 159,77 +14,0% EUR/CHF 0,9635 +0,2% 0,9626 0,9622 -2,7% EUR/GBP 0,8703 -0,0% 0,8706 0,8721 -1,7% USD/JPY 149,44 -0,7% 150,26 150,54 +14,0% GBP/USD 1,2304 +0,9% 1,2214 1,2170 +1,7% USD/CNH (Offshore) 7,3060 -0,3% 7,3199 7,3306 +5,5% Bitcoin BTC/USD 34.399,04 -1,2% 34.471,31 34.470,23 +107,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,22 82,46 +0,9% +0,76 +7,6% Brent/ICE 87,61 86,85 +0,9% +0,76 +7,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 49,6 49,10 +1,0% +0,50 -45,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.000,89 1.985,01 +0,8% +15,88 +9,7% Silber (Spot) 23,17 22,73 +1,9% +0,44 -3,3% Platin (Spot) 930,70 924,90 +0,6% +5,80 -12,9% Kupfer-Future 3,68 3,67 +0,2% +0,01 -3,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2023 09:15 ET (13:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.