DJ MÄRKTE ASIEN/Aktien von höheren Marktzinsen belastet

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien und Australien werden am Freitag im späten Handel weiter von der Zinsdebatte dominiert. Mit als klar falkenhaft interpretierten Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell geht es auf breiter Front abwärts. In den USA waren die Anleiherenditen deutlich gestiegen, wozu auch eine schwach verlaufene Auktion einer 30-jährigen US-Staatsanleihe beitrug. Bereits die Wall Street hatte am Vorabend unter den wieder höheren Marktzinsen gelitten.

"Fed-Chef Powell versicherte, dass die Fed nicht zögern werde, die Geldpolitik weiter zu straffen, wenn dies notwendig sei, auch wenn sie dabei 'vorsichtig' vorgehen werde", kommentiert Devisenstratege Alvin T. Tan von RBC Capital Markets.

Der Schanghai-Composite verliert 0,5 und der HSI in Hongkong 1,5 Prozent. Wegen des Rufs nach geldpolitischen Lockerungen im Nachklapp auf eine deflationäre Preisentwicklung kämen steigende Marktzinsen zur Unzeit, heißt es im Handel. "Angesichts der anhaltenden Belastung durch den Immobiliensektor, der schwachen Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen und des Schuldenabbaus der lokalen Gebietskörperschaften verlangsamt sich das Wachstum im nächsten Jahr ohne politische Gegenmaßnahmen drastisch", warnt Goldman Sachs. Nach Vorlage von Drittquartalszahlen büßen Semiconductor Manufacturing International 4 Prozent ein.

Der Nikkei-225 in Tokio hält sich mit einem Abschlag von 0,3 Prozent vergleichsweise wacker - gestützt vom schwächeren Yen. Der US-Dollar hat mit den gestiegenen Marktzinsen auf breiter Front angezogen und die Marke von 151 Yen übersprungen.

Die Berichtsperiode bringt indes viele Enttäuschungen: SoftBank verlieren nach einem Zweitquartalsverlust 6,6 Prozent. Sony geben 3,7 Prozent nach, nachdem die Zweitquartalszahlen die Markterwartungen verfehlt haben. Nach einem gesenkten Ausblick fallen Olympus um 2,8 Prozent. Honda Motor geben nach Halbjahreszahlen 4,3 Prozent ab, Nissan Motor büßen trotz einer angehobenen Prognose 4,2 Prozent ein. Im ersten Halbjahr verkaufte Nissan in China allerdings 20 Prozent weniger Autos.

In Südkorea sinkt der Kospi um 0,7 Prozent. Die Batterietitel LG Energy Solution und Samsung SDI geben 2,5 und 3,5 Prozent nach und bauen ihre jüngsten Verluste damit aus. Der australische S&P/ASX-200 schloss 0,6 Prozent tiefer - alle Sektoren verbuchten Abgaben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.976,50 -0,5% -0,9% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.556,43 -0,3% +25,1% 07:00 Kospi (Seoul) 2.409,13 -0,7% +7,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.034,95 -0,6% -1,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.226,96 -1,6% -11,1% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.108,92 -0,8% -3,7% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.447,37 -0,3% -2,9% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do., 8:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0668 -0,0% 1,0670 1,0706 -0,3% EUR/JPY 161,50 +0,0% 161,45 161,53 +15,1% EUR/GBP 0,8726 -0,0% 0,8729 0,8717 -1,4% GBP/USD 1,2225 +0,0% 1,2224 1,2284 +1,1% USD/JPY 151,38 +0,1% 151,30 150,87 +15,5% USD/KRW 1.315,66 +0,4% 1.310,00 1.311,02 +4,3% USD/CNY 7,1910 +0,0% 7,1903 7,2865 +4,2% USD/CNH 7,3006 +0,0% 7,2985 7,2927 +5,4% USD/HKD 7,8074 -0,0% 7,8086 7,8090 -0,0% AUD/USD 0,6358 -0,1% 0,6365 0,6419 -6,7% NZD/USD 0,5893 -0,0% 0,5894 0,5933 -7,2% Bitcoin BTC/USD 36.708,57 +0,4% 36.546,65 36.738,78 +121,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,00 75,74 +0,3% +0,26 -1,7% Brent/ICE 80,34 80,01 +0,4% +0,33 -1,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.956,53 1.958,60 -0,1% -2,08 +7,3% Silber (Spot) 22,68 23,03 -1,5% -0,34 -5,4% Platin (Spot) 860,98 862,00 -0,1% -1,03 -19,4% Kupfer-Future 3,63 3,64 -0,3% -0,01 -4,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

