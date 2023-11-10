BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 72 (69) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 60 (55) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 100 (101) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR EDAG ENGINEERING AUF 13,50 (13) EUR - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 130 (190) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 73 (69) EUR - 'HOLD' BERENBERG STARTET MARLEY SPOON MIT 'BUY' - ZIEL 6,50 EURBERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 133 (147) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SIXT-VORZÜGE AUF 80 (88) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 9,40 (9) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 205 (195) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 68 (66) EUR - 'SELL' JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 70 (71) EUR - ...Den vollständigen Artikel lesen ...