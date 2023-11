DJ MARKT USA/Kaum verändert - Powell-Aussagen wirken nach

Nach dem Rücksetzer vom Vortag dürften sich die US-Börsen am Freitag stabilisieren. Die Futures auf die großen Aktienindizes tendieren vorbörslich wenig verändert. Auf der Stimmung lasten weiter die als falkenhaft interpretierten Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vom Donnerstag. Powell hatte gesagt, dass künftige Fortschritte bei der Bekämpfung der Inflation möglicherweise durch eine Begrenzung der Nachfrage erzielt werden müssten. Die Federal Reserve sei mit ihren bisherigen Erfolgen bei der Abschwächung des Preisdrucks zwar zufrieden, aber nicht sicher, ob die Zinssätze hoch genug seien, um die Inflation langfristig auf das Ziel von 2 Prozent zu senken.

In Reaktion auf diese Aussagen gaben die Aktienkurse nach, während am Anleihemarkt die Renditen anzogen. Am Freitag legen die Marktzinsen nochmals leicht zu. Der Dollar behauptet seine am Vortag eingefahrenen Gewinne.

An Konjunkturdaten steht der Index der Uni Michigan für die Verbraucherstimmung in den USA auf der Agenda. Auf Unternehmensseite steht Groupon mit einer Kapitalerhöhung im Blick. Die Aktien des Gutscheinportals brechen vorbörslich um 33 Prozent ein. Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal treten darüber in den Hintergrund.

Mit Enttäuschung werden die Geschäftszahlen von Unity Software aufgenommen. Der Kurs sackt um über 13 Prozent ab. Das Unternehmen hat für das dritte Quartal einen Verlust ausgewiesen. Überdies enttäuschte der Umsatz.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 10, 2023 06:05 ET (11:05 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.