Rouyn-Noranda, Kanada, 10. November 2023 / IRW-Press / - Abcourt Mines Inc. ("Abcourt" oder das "Unternehmen") (TSX Venture: ABI) stellt ein Update in Bezug auf die zuvor angekündigte Handelsbeschränkung des Managements (Management Cease Trade Order/die "MCTO") bereit, die von der für das Unternehmen zuständigen Aufsichtsbehörde, der Autorité des marchés financiers (Québec) (die "AMF"), am 1. November 2023 erteilt wurde.

Die MCTO wurde im Zusammenhang mit dem Verzug des Unternehmens hinsichtlich der Einreichung des geprüften konsolidierten Jahresabschlusses, des dazugehörigen Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) sowie der CEO- und CFO-Zertifikate für das am 30. Juni 2023 endende Geschäftsjahr (die "erforderlichen Unterlagen") vor der vorgeschriebenen Frist am 30. Oktober 2023 ausgestellt.

Das Board of Directors und das Management des Unternehmens bestätigen, dass sie zügig daran arbeiten, die erforderlichen Unterlagen einzureichen, sobald sie verfügbar sind, voraussichtlich am oder um den 17. November 2023. Wie bereits angekündigt, ist es dem CEO, dem CFO und allen Direktoren des Unternehmens gemäß der MCTO untersagt, mit Wertpapieren des Unternehmens zu handeln, bis das Unternehmen die erforderlichen Unterlagen einreicht und die AMF die MCTO widerruft. Das MCTO hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit der Aktionäre, mit ihren Wertpapieren zu handeln.

Das Unternehmen stellt diesen Statusbericht in Übereinstimmung mit Policy Statement 12-203 Respecting Management Cease Trade Orders ("PS 12-203") zur Verfügung. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen die erforderlichen Unterlagen einreicht und die MCTO aufgehoben wird, beabsichtigt das Unternehmen, den Bestimmungen der Alternative Information Guidelines (in etwa: alternative Informationsrichtlinien) gemäß PS 12-203 nachzukommen und wird dementsprechend unter anderem alle zwei Wochen Statusberichte in Form von Pressemeldungen herausgeben.

Gemäß den Bestimmungen der alternativen Informationsrichtlinien, die in PS 12-203 festgelegt sind, bestätigt das Unternehmen, dass zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung (a) keine wesentlichen Änderungen an den in der Verzugsankündigung vom 27. Oktober 2023 (die "Verzugsankündigung") enthaltenen Informationen eingetreten sind, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie für einen Anleger wesentlich sind; (b) das Unternehmen es nicht versäumt hat, seinen erklärten Absichten hinsichtlich der Erfüllung der Bestimmungen der alternativen Berichterstattungsrichtlinien gemäß PS 12-203 nachzukommen; (c) es keinen weiteren Verzug nach dem Verzug gab, der Gegenstand der Verzugsankündigung ist, und es auch nicht zu erwarten ist, dass es einen solchen geben wird; und (d) es keine anderen wesentlichen Informationen über die Angelegenheiten des Unternehmens gibt, die nicht allgemein bekannt gegeben wurden.

ÜBER Abcourt Mines Inc.

Abcourt Mines Inc. ist ein Explorationsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt ist Eigentümer des Mühlen- und Minenkomplexes Sleeping Giant, auf den sich die Aktivitäten des Unternehmens konzentrieren.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf unserer Website www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf http://www.sedarplus.ca bzw. über:

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.,

T: (514) 722-2276 DW 456

E: dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung basieren. Zu diesen zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über den Zeitpunkt, die Prüfung, den Abschluss und das Einreichen der erforderlichen Unterlagen sowie die Dauer des MCTO. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Verzögerungen bei der Erlangung oder die Nichterlangung von erforderlichen Genehmigungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierungen, Änderungen an den Aktienmärkten, Inflation, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten, andere Risiken, die mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche verbunden sind, sowie jene Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht vorbehaltlos auf diese Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung gelten, und es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Service Provider) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

