In der Schweiz schreibt eine Beschaffungsgemeinschaft neue E-Busse für den Zeitraum von 2025 bis 2030 aus. Die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) agieren dabei als Leiter der Einkaufsgemeinschaft. Die sechs Transportunternehmen vergeben einen Rahmenliefervertrag über mehrere Jahre für elektrische Linienbusse in den Längen 10, 12 und 18 Metern. Eine genaue Anzahl von Fahrzeugen wird in der knapp gehaltenen Mitteilung nicht genannt. Auch zum Zeithorizont ...

