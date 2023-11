Als am 8. November der Trailer für den neuen GTA-Teil angekündigt wurde, ist das Internet regelrecht ausgerastet. Nun bricht schon der einfache Post auf X Rekorde. Ein einfacher "Tweet" des Publishers Rockstar Games reicht aus, um Gamer:innen in Ekstase zu versetzen. Denn in den wenigen Zeilen Text, unterschrieben von Sam Houser, dem Chef von Rockstar Games, steht nicht weniger als die Ankündigung für den neuen Grant-Theft-Auto-Teil. Fast zehn Jahre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...