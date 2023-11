Will Semiconductor ist das siebte Unternehmen in diesem Jahr, das so genannte Global Depository Receipts (GDR) ausgegeben hat.Zürich - Die Schweizer Börse SIX erhält weiteren Zuwachs aus Fernost. Das chinesische Unternehmen Will Semiconductor hat am Freitag Hinterlegungsscheine kotiert. Es ist das siebte Unternehmen in diesem Jahr, das so genannte Global Depository Receipts (GDR) ausgegeben hat, wie die SIX mitteilte. Die chinesische Gesellschaft stellt den Angaben zufolge integrierte Schaltkreise her.

