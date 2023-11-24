Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 24
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
3.7385 USD
IE00BLRPQH31
23 November 2023
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
2.1659 USD
IE00BLRPQJ54
23 November 2023
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE MEDICAL CANNABIS AND LIFE SCIENCE ETF
2.0148 USD
IE00BJXRZ273
23 November 2023
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
6.4445 USD
IE00BJXRZJ40
23 November 2023
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3.2409 USD
IE00BLRPRQ96
23 November 2023
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
4.3178 USD
IE00BLRPRR04
23 November 2023
RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF
4.0113 USD
IE000HJV1VH3
23 November 2023
RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF
3.5412 USD
IE000QRNAC66
23 November 2023
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
4.9618 USD
IE000RMSPY39
23 November 2023
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
4.4025 USD
IE000PY7F8J9
23 November 2023
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX284)
Final Net Asset Value
FUND NAME
NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
4.9263 USD
IE000QUCVEN9
23 November 2023