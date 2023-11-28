BARCLAYS STARTET FRASERS GROUP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 1060 PENCEBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR PERNOD RICARD AUF 147 (167) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR RECKITT AUF 6900 (7100) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT SMITH & NEPHEW AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 1150 PENCEBERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 2700 (2600) CHF - 'UNDERPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 17 (20) EUR - 'MARKET-PERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1500 (1750) PENCE - 'MP'CITIGROUP HEBT B&M AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 640 (540) PENCEDEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ABN AMRO AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 15 (22) EURGOLDMAN HEBT MERLIN PROPERTIES SOCIMI AUF 'BUY'(NEUTRAL) - ZIEL 10,20(8,30) EURGOLDMAN STARTET M&G MIT 'BUY' - ZIEL 240 PENCEJEFFERIES HEBT ASHMORE ...Den vollständigen Artikel lesen ...