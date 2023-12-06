BARCLAYS SENKT ZIEL FüR LVMH AUF 800 (820) EUR - 'EQUAL WEIGHT'EXANE BNP SENKT EPIROC AUF 'UNDERPERFORM' - ZIEL 200 SEKEXANE BNP HEBT SKF AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 240 SEKEXANE BNP SENKT VOLVO B AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 250 SEK JEFFERIES SENKT DORMAKABA AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 500 (550) CHFJPMORGAN SETZT AXA AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR JCDECAUX AUF 17 (15,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FüR JUST EAT TAKEAWAY AUF 1437 (1086) PENCE - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT OCADO AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 600 (400) PENCEKEPLER CHEUVREUX SENKT ENDESA AUF 'HOLD' - ZIEL 21 EUR MORGAN STANLEY SENKT ZIEL FüR ITM POWER AUF 50 (90) PENCE - 'UNDERWEIGHT'MORGAN STANLEY SENKT NEL AUF 'EQUAL-WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 9 (22) NOKRBC STARTET 3I GROUP MIT 'OUTPERFORM' - ...Den vollständigen Artikel lesen ...