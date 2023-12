Quectel Wireless Solutions, ein weltweit tätiger Anbieter von IoT-Lösungen, präsentiert die neue Quectel SG520B-Serie der 5G-Sub-6GHz-Wi-Fi 6E und Bluetooth Smart Module. Die Modulserie für die wachsende Nachfrage nach intelligenten Modulen entwickelt, die nicht nur Konnektivität, sondern auch eine Vielzahl von Funktionen wie Edge-Computing-Fähigkeit, Grafikverarbeitung, Multimedia und den Betrieb von Peripheriegeräten wie Displays, Kameras und Touchpanels unterstützen können. Die Module verfügen über ein integriertes, hochmodernes Android-Betriebssystem und basieren auf dem Qualcomm® QCM4490 64-Bit-Octa-Core-Prozessor von Qualcomm Technologies, Inc.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231207963570/de/

Quectel launches SG520B series of 5G Sub-6GHz smart modules with powerful multimedia functionality

Mit ihren umfassenden Verbindungsoptionen für Mobilfunk, einschließlich weltweiter 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Abdeckung, mit LTE Cat 15, 5G Release 16 Standalone (SA) sowie 5G Non-Standalone (NSA) bieten die Module 5G- und LTE-MIMO-Technologie (Multiple Input Multiple Output). Somit können sie die wachsende Marktnachfrage nach hoher Datenrate und Verbindungssicherheit für die drahtlose Kommunikation erfüllen. Die gleichzeitige Nutzung mehrerer Antennen auf der Empfängerseite auf dem gleichen Frequenzband minimiert Fehler und sorgt für eine grundlegende Optimierung der Datengeschwindigkeit.

"Die intelligenten 5G-Sub-6GHz-Module der Serie SG520B von Quectel sind leistungsstarke, vielseitige Produkte, die sich ideal für die Bereitstellung umfangreicher Gerätefunktionen und einer beispiellosen Verbindungsleistung über mehrere Mobilfunk-, Wi-Fi- und Bluetooth-Optionen eignen", so Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Wir sehen ein enormes Potenzial für die SG520B-Serie bei Anwendungsfälle in der Industrie, in Unternehmen und auf dem Verbrauchermarkt, die reichhaltige Medienfunktionen auf Basis einer leistungsstarken Verarbeitung und Konnektivität erwarten."

Zu den weiteren Verbindungsmöglichkeiten gehören 2x2 MIMO Wi-Fi 6E, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax. und Wi-Fi Dual Band Simultaneous (DBS) mit einer Spitzenübertragungsrate von bis zu 3,6 Gbit/s. Darüber hinaus bieten die Smart-Module Bluetooth 5.2 und die Option eines GNSS-Empfängers (Global Navigation Satellite System) mit mehreren Konstellationen für Anwendungen, die eine schnelle und genaue Positionsbestimmung in jeder Umgebung erfordern.

Sie wurden für Industrie- und Verbraucheranwendungen entwickelt, die hohe Datenübertragungsraten und Unterstützung für leistungsstarke Multimedia-Funktionen erfordern. Zu den typischen Anwendungsfällen gehören intelligente Gateways, Kundenendgeräte (CPE), Mi-Fi-Geräte, POS-Terminals (Point of Sale), Registrierkassen, Dashcams, digitale Beschilderungen und Industrie-PDAs usw.

Die SG520B-Serie ist in einem 42,5 mm x 56,5 mm x 2,95 mm großen LGA-Gehäuse erhältlich und hat einen Betriebstemperaturbereich von -35 °C bis +75 °C. Die Module unterstützen NSA/SA mit maximalen 5G-Downlink-Geschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbps und Uplink-Geschwindigkeiten von bis zu 900 Mbps. Für 5G-NSA-Implementierungen unterstützen die Module 2,5 Gbps Downlink und 550 Mbps Uplink, je nachdem, welche regionale Variante gewählt wird. Die Module unterstützen auch 1080p H.265/H.264-Videocodierung und -decodierung.

Über Quectel

Das Engagement von Quectel für eine intelligentere Welt inspiriert uns, Innovationen im Bereich IoT voranzubringen. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein weltweit tätiger Anbieter von IoT-Lösungen, der durch hervorragenden Support und hervorragende Serviceleistungen unterstützt wird. Unser wachsendes globales Team von 5.900 Fachleuten ist der Motor für Innovationen in den Bereichen Mobilfunk, GNSS, Wi-Fi- und Bluetooth-Module sowie Antennen und Dienstleistungen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.quectel.com, auf LinkedIn, Facebook und X.

Produkte der Marke Qualcomm sind Produkte von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Die patentierten Technologien von Qualcomm werden von Qualcomm Incorporated lizenziert.

Qualcomm ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231207963570/de/

Contacts:

Medienkontakt: media@quectel.com