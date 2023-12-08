- BERENBERG HEBT ZIEL FüR HELIAD AG AUF 14,50 (6,40) EUR - 'BUY'- BERENBERG SENKT NEMETSCHEK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 78 EUR- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT AIRBUS AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 152 (130) EUR- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT MTU AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 199 (203) EUR- JPMORGAN HEBT ZIEL FüR GEA GROUP AUF 35 (34) EUR - 'UNDERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT SIEMENS ENERGY AUF 'UNDERWEIGHT'(NEUTRAL) - ZIEL 9,20(13,80) EUR - JPMORGAN SENKT ZIEL FüR KION AUF 34,50 (38) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN SENKT ZIEL FüR EXXONMOBIL AUF 127 (134) USD - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP HEBT ADYEN AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 1400 (695) EUR- CITIGROUP HEBT NEXI AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 8,60 (7,20) EUR- CITIGROUP STARTET KINGSPAN MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 75 EUR - DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT SAFRAN AUF 'HOLD' (BUY) ...Den vollständigen Artikel lesen ...