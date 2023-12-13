DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RIZEEMIECOMETF DLA ECOM IE000HJV1VH3 BAW/UFN
R.U.I.R.P.CA. ETFDLA KATZ IE000QRNAC66 BAW/UFN
RIZE-MED.CAN+LSCI.DLA ETF BLUM IE00BJXRZ273 BAW/UFN
RIZE U.I-ETDL ADLA LERN IE00BLRPQJ54 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RIZEEMIECOMETF DLA ECOM IE000HJV1VH3 BAW/UFN
R.U.I.R.P.CA. ETFDLA KATZ IE000QRNAC66 BAW/UFN
RIZE-MED.CAN+LSCI.DLA ETF BLUM IE00BJXRZ273 BAW/UFN
RIZE U.I-ETDL ADLA LERN IE00BLRPQJ54 BAW/UFN