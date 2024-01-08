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WKN: A3C14K | ISIN: US83444K1051 | Ticker-Symbol: 76X0
Frankfurt
05.01.24
08:57 Uhr
1,930 Euro
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Branche
Biotechnologie
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Sonstige
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HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD Chart 1 Jahr
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FOLLI FOLLIE SA--
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LTD0,175-100,00 %
IDEX BIOMETRICS ASA0,044-3,27 %
PETRONEFT RESOURCES PLC0,0010,00 %
SOMALOGIC INC1,9300,00 %
TITAN PHARMACEUTICALS INC0,374+1,08 %
WARATAH MINERALS LIMITED0,0610,00 %
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