Altium, LLC (ASX: ALU), ein führender Anbieter von Software für die globale Elektronikentwicklung, gab heute die Integration mit Z2Data bekannt, einer der umfassendsten Lösungen für das Risikomanagement in der Elektroniklieferkette.

Durch diese Integration erhalten Altium 365-Anwender direkten Zugriff auf die umfangreiche Lieferketten- und Komponentendatenbank von Z2Data und können so die Ausfallsicherheit in den Bereichen Engineering, Compliance und Beschaffung erhöhen.

Auf der Grundlage der umfangreichen Datenbank von Z2Data mit über einer Milliarde elektronischer Bauteile haben Altium 365-Anwender Zugang zu detaillierten Bauteilinformationen, die von einfachen Widerständen bis hin zu hochentwickelten integrierten Schaltungen reichen. Diese Daten, die direkt von den Herstellern gesammelt werden, gewährleisten Genauigkeit und Zuverlässigkeit und bieten Ingenieuren und Beschaffungsexperten eine Plattform für das Risikomanagement in der Lieferkette.

"Die Elektronikwelt ist seit der COVID-Knappheit hochsensibel, was die Lieferketten von Komponenten angeht, und wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden mit dieser Integration von Z2Data und Altium 365 einen Einblick verschaffen können", sagt Ananth Avva, GM und Sr. Vice President of Cloud Platform bei Altium. "Es ist eine Partnerschaft, die Arbeitsabläufe rationalisiert, Risiken mindert und die Compliance über den gesamten Produktlebenszyklus verbessert. Wir gehen jedoch noch einen Schritt weiter und bieten mit dem Advanced Insights-Paket von Z2Data tiefere Einblicke und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Komponenten, um Compliance-Initiativen in Unternehmen zu fördern. Für unsere Kunden bedeutet das: schnellere Markteinführung, niedrigere Kosten und das Vertrauen, die Grenzen der Innovation zu erweitern. Ich könnte nicht aufgeregter sein über die Möglichkeiten, die sich dadurch für unsere Kunden eröffnen."

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Altium, um das Lieferkettenmanagement für Kunden von Altium 365 zu verbessern. Egal, ob es sich um Veralterung, gesetzliche Vorschriften oder geopolitische Probleme handelt, Teams brauchen innovative Wege, um die wachsenden Herausforderungen zu bewältigen", sagt Mohammad Ahmad, President und CEO von Z2Data. "Das beginnt mit dem Zugang zu den richtigen Daten. Die umfassende Datenbank von Z2Data wird den Teams die Informationen liefern, die sie benötigen, um rechtzeitig und fundiert Entscheidungen über ihre Produktentwicklungsstrategie zu treffen."

Die Integration wird Folgendes bieten:

Umfassende Datenabdeckung: Tauchen Sie ein in detaillierte Datenblätter, Lebenszyklusphasen, RoHS- und REACH-Konformität und vor allem in den exklusiven Algorithmus von Z2Data zur Bewertung von Teilen.

Tauchen Sie ein in detaillierte Datenblätter, Lebenszyklusphasen, RoHS- und REACH-Konformität und vor allem in den exklusiven Algorithmus von Z2Data zur Bewertung von Teilen. Risikomanagement: Der firmeneigene 6-Punkte-Algorithmus von Z2Data zur Bewertung von Teilen geht über die Grundlagen hinaus. Es berücksichtigt kritische Elemente wie Veralterungsprognosen, Multi-Sourcing, Compliance, technologische Veränderungen, Marktverfügbarkeit und sogar das Herstellerrisiko, so dass Sie ein umfassendes Bild für fundierte Entscheidungen erhalten.

Der firmeneigene 6-Punkte-Algorithmus von Z2Data zur Bewertung von Teilen geht über die Grundlagen hinaus. Es berücksichtigt kritische Elemente wie Veralterungsprognosen, Multi-Sourcing, Compliance, technologische Veränderungen, Marktverfügbarkeit und sogar das Herstellerrisiko, so dass Sie ein umfassendes Bild für fundierte Entscheidungen erhalten. Kostenfreies Paket: Ein exklusives Angebot für bis zu 150 kostenlose Teilesuchen, einschließlich detaillierter Teiledatenblätter, Lebenszyklusdaten, RoHS- und REACH-Status und einer Gesamtteilbewertung, die auf der Grundlage von Z2Datas eigenem Bewertungsalgorithmus berechnet wird.

Ein exklusives Angebot für bis zu 150 kostenlose Teilesuchen, einschließlich detaillierter Teiledatenblätter, Lebenszyklusdaten, RoHS- und REACH-Status und einer Gesamtteilbewertung, die auf der Grundlage von Z2Datas eigenem Bewertungsalgorithmus berechnet wird. Premium Paket: Ein fortschrittliches Paket, das den Benutzern Zugang zu allen Inhalten des kostenfreien Pakets sowie zu wichtigen Informationen über elektronische Komponenten bietet, einschließlich parametrischer Details mit mehreren Attributen, Einblicke in den Lebenszyklus, Konformitätsprüfungen, Risikobewertungen, Herstellerbewertungen und vor allem den proprietären 6-Punkte-Algorithmus von Z2Data zur Bewertung von Bauteilen, der fundierte Entscheidungen in einer integrierten Lösung ermöglicht.

Altium revolutioniert weiterhin die Elektronikentwicklungslandschaft und strebt danach, alle Aspekte des Elektronikproduktdesigns bis zur Realisierung in einem einheitlichen Ökosystem zu konsolidieren. Diese Integration mit Z2Data unterstreicht das Engagement von Altium, eine umfassende, intuitive Lösung für Elektronikingenieure, Betriebs-, Beschaffungs- und Lieferkettenexperten zu liefern. Dieser Ansatz fördert die nahtlose Koordination und ermöglicht den Kunden von Altium eine fundierte Entscheidungsfindung über den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung.

Die Z2Data-Integration wird in diesem Frühjahr verfügbar sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.altium.com/altium-365/supply-chain/z2data.

Über Altium

Altium, LLC (ASX: ALU)

Das in San Diego, Kalifornien, ansässige Unternehmen Altium, LLC (ASX: ALU) ist ein anerkannter Marktführer im globalen Elektroniksektor, der mit seinen fortschrittlichen softwarebasierten Lösungen unermüdlich die Grenzen der Innovation verschiebt. Seit über drei Jahrzehnten ist AltiumDesigner das führende PCB-Design-Tool für Designer und Elektroingenieure. Unsere Altium 365-Plattform ist eine offene, cloudbasierte Lösung, die jede Phase des Lebenszyklus der Elektronikentwicklung unterstützt, vom ersten Konzept bis zur endgültigen Produktrealisierung, und einen reibungslosen, integrierten und effizienten Arbeitsablauf während des gesamten Produktentwicklungsprozesses gewährleistet. Darüber hinaus ist unsere Octopart-Suchmaschine die weltweit umfassendste und vertrauenswürdigste Ressource für die Suche nach elektronischen Bauteilen, die den Beschaffungsprozess für Fachleute vereinfacht. Altium bedient ein breites Spektrum von Kunden, das von einzelnen Innovatoren bis hin zu großen multinationalen Unternehmen reicht. Altium hat es sich zur Aufgabe gemacht, seine Benutzer und Kunden mit den notwendigen Lösungen auszustatten, damit sie ihre innovativen elektronischen Ideen in marktführende Produkte umsetzen können.

