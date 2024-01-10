BARCLAYS HEBT AMS-OSRAM AUF 'EQUAL WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 2,30 (6,00) CHFBARCLAYS HEBT ZIEL FüR ASML AUF 610 (600) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FüR STMICRO AUF 52 (57) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG STARTET W.A.G. PAYMENT SOLUTIONS MIT 'BUY' - ZIEL 120 PENCEBERENBERG STARTET WISE MIT 'BUY' - ZIEL 1140 PENCE BERENBERG SENKT ZURICH AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 508,90 CHFBERNSTEIN HEBT ZIEL FüR AIR LIQUIDE AUF 197 (187) EUR - 'OUTPERFORM'BERNSTEIN SENKT ZIEL FüR CRODA AUF 4500 (5100) PENCE - 'MARKET-PERFORM'GOLDMAN SENKT ZIEL FüR JUST EAT TAKEAWAY AUF 16,20 (16,90) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT AB INBEV AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 70 (56) EURJEFFERIES HEBT VAT GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 585 (370) CHFJEFFERIES SENKT VESTAS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 226 (206) DKKRBC SENKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...