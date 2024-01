Düsseldorf (ots) -Das Düsseldorfer Familienunternehmen Klüh ist ab sofort Klimapartner des Bündnisses "Düsseldorfer Klimapakt mit der Wirtschaft". Das Kooperationsnetzwerk mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2035 wurde von der NRW-Landeshauptstadt zusammen mit der IHK Düsseldorf sowie der Handwerkskammer Düsseldorf und der Kreishandwerkerschaft Düsseldorf gegründet.Mit der Unterzeichnung übernimmt der Multiservice-Anbieter einmal mehr Verantwortung und verpflichtet sich freiwillig, seinen Energie- und Ressourcenverbrauch kontinuierlich bis zur avisierten CO2-Neutralität im Jahr 2035 zu reduzieren. Auf dem Weg zu diesem Ziel werden die Fortschritte durch ein regelmäßiges Monitoring kontrolliert. Im Gegenzug erhält das Unternehmen Zugang zum Kooperationsnetzwerk. Die Informations-, Beratungs-, Förderungs-, Vernetzungs- und Kommunikationsangebote des Düsseldorfer Klimapakts sollen dabei helfen, die Klimaschutzstrategie von Klüh auf fundierter Wissensbasis zu planen und umzusetzen.Christian Frank, Geschäftsführer: "Für Klüh zählt nachhaltiges Handeln bereits seit Jahrzehnten zu den strategischen Unternehmenszielen. Als wertorientiertes Familienunternehmen gestalten wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie hierbei ganzheitlich und entwickeln sie kontinuierlich weiter. Mit der Unterzeichnung des Klimapakts bekennen wir uns zu unserer Stadt und werden am Ziel der Klimaneutralität bis 2035 in Düsseldorf aktiv mitwirken."Thomas Keßeler, Leiter Nachhaltigkeit: "Für Klüh ist Nachhaltigkeit weit mehr als nur ein Trendthema - sie ist essentieller Bestandteil aller Unternehmensprozesse. Dabei ist klar, dass dem Thema Klimaschutz eine besonders große Bedeutung zukommt. Umso mehr freuen wir uns, dieses wichtige Thema nun gemeinsam mit unseren Partnern im Kooperations-Netzwerk des Düsseldorfer Klimapakts anzugehen."Weitere Informationen zur unternehmerischen Verantwortung von Klüh erhalten Sie unter www.klueh.de/familienunternehmen/verantwortung.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit mehr als 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern rund 923 Mio. Euro (2022) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5697843