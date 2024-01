Am deutschen Aktienmarkt dürfte der DAX am Donnerstag vor dem EZB-Zinsentscheid vor dem Sprung auf ein Rekordhoch zurückscheuen. Vorbörslich zeichnet sich ein Rückgang um 0,2 Prozent auf 16.859 Zähler ab, nachdem der Leitindex am Vortag zeitweise noch die 16.900-Punkte-Marke deutlich überschritten hatte. Folgende Themen könnten die Kurse zudem beeinflussen.1. Wall Street mit gemischtem BildAm Mittwoch ...

